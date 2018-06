De ruimtesonde en de dwergplaneet zijn dan slechts vijftig kilometer van elkaar gescheiden.



Begin juni bereikt Dawn zijn nieuwe baan om Ceres. Hierdoor vliegt het ruimtevaartuig op een hoogte van vijftig kilometer boven het buitenaardse landschap. Dawn hoopt spectra van gammastraling en neutronen op te vangen, waardoor wetenschappers meer leren over variaties in de chemische samenstelling van de buitenste laag van de dwergplaneet. Ook kunnen onderzoekers eindelijk extreem scherpe foto’s maken van Ceres.

De nieuwe koerswijziging werd niet snel besloten. Wetenschappers analyseerden meer dan 45.000 mogelijke banen en kwamen tot conclusie dat deze nieuwe baan de beste mogelijkheden biedt om Ceres te fotograferen.

Dawn kwam in maart 2015 aan bij Ceres en deed al veel ontdekkingen. Zo vond NASA’s Dawn-ruimtesonde organisch materiaal op de dwergplaneet. Het zijn zogenoemde alifatische verbindingen, oftewel bouwstenen van koolstof die mogelijk belangrijk waren voor de vorming van leven op aarde. Ook blijkt uit observaties dat het oppervlak van Ceres verandert. En dat is best raar voor een maantje zonder atmosfeer.