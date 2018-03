Onderzoekers denken de pil over vijf tot tien jaar op de markt te brengen.

De mannenpil komt eraan. Dat laten onderzoekers van de Monash University weten. “We zijn dichter bij het ontwikkelen van een gemakkelijk, veilig en effectief, hormoonvrij oraal anticonceptiemiddel voor mannen,” stelt onderzoeker Sab Ventura.

Eiwitten

Ventura en collega’s hebben eerder aangetoond dat mannen onvruchtbaar worden als je twee eiwitten die van cruciaal belang zijn voor het transport van sperma uitschakelt. Het betekent dat het sperma niet het signaal krijgt om in beweging te komen en dus ook de eicel niet kan bereiken. De aanpak heeft geen verdere bijwerkingen op het lichaam of libido en tast in feite ook het sperma zelf niet aan. Een ander groot voordeel van deze aanpak is dat de man vrij snel na het stoppen met de pil weer vruchtbaar is.

Vervolgonderzoek

Op dit moment is er al een goedgekeurd medicijn voor handen dat één van de twee eiwitten uitschakelt. De uitdaging is nu om een middel te vinden dat met het andere eiwit afrekent. En de onderzoekers van de Monash University hebben nu een nieuwe beurs ontvangen die ze in staat stelt om dat middel op te gaan zoeken en uiteindelijk de mannenpil te ontwikkelen. Als het allemaal voorspoedig gaat, denkt Ventura in staat te zijn om de mannenpil over vijf tot tien jaar op de markt te brengen.

Anticonceptie

Anticonceptie komt op dit moment nog vaak voor rekening van de vrouw. Zij slikt de pil, laat een spiraal plaatsen of kiest voor een vaginale ring, de prikpil, een pessarium of anticonceptiepleister. De man heeft aanzienlijk minder opties. Hij kan een condoom gebruiken. Of – maar dat is een tamelijk rigoureuze oplossing – kiezen voor sterilisatie.

Al jaren proberen onderzoekers de anticonceptie-opties van mannen uit te breiden en daarbij wordt met name ingezet op de ontwikkeling van een mannenpil. Maar dat bleek nog niet zo eenvoudig. Eerdere pogingen om de vruchtbaarheid van de man middels een pil te ondermijnen, liepen vaak op niets uit omdat de pil meerdere ongewenste bijwerkingen had, zoals een verlaagd libido of gezondheidsklachten doordat er gerommeld werd met de geslachtshormonen. Ook bleek de werking van sommige middelen niet of nauwelijks omkeerbaar, waardoor mannen in het gunstigste geval pas heel lang nadat ze gestopt waren met het slikken van de pil weer vruchtbaar zouden zijn. Maar onderzoekers gaven de moed niet op en bleven zoeken naar de beste bestanddelen voor de mannenpil. En dat lijkt nu dus zijn vruchten af te gaan werpen.