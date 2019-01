Een Japans bedrijf lanceert binnenkort een satelliet die het mogelijk moet gaan maken.

Het is een prachtig gezicht: een sterrenregen. Vandaag de dag kun je ‘m nog niet plannen, maar moet je gewoon afwachten tot de aarde weer eens door wat ruimtepuin – achtergelaten door een komeet – heen beweegt. Maar het Japanse bedrijf Astro Live Experiences gaat daar verandering in brengen en levert straks sterrenregens op bestelling.

Lancering

Het klinkt misschien heel futuristisch, maar eigenlijk had Astro Live Experiences vandaag al een satelliet willen lanceren die het mogelijk maakt. De satelliet zou – samen met enkele andere satellieten – met behulp van een Epsilon-raket van de Japanse ruimtevaartorganisatie JAXA het luchtruim kiezen. De lancering is vanwege ongunstige weersomstandigheden uitgesteld, maar binnenkort wordt een nieuwe poging gedaan.

De sterrenregen

Na de lancering moet de satelliet van Astro Live Experiences zich in een baan rond de aarde nestelen, op zo’n 400 kilometer afstand van het aardoppervlak. Daar zal de satelliet kleine deeltjes loslaten en zo meteoren genereren. Door die meteoren hoopt het Japanse bedrijf ook meer inzicht te krijgen in de bovenste laag van de aardatmosfeer en wat er precies bij het genereren van een optimale sterrenregen komt kijken. Het is de opmaat naar het echte werk: op een reeds gekozen plek een door mensen gecreëerde sterrenregen vertonen. Dat moet in 2020 gaan gebeuren. Naast de satelliet die binnenkort wordt gelanceerd, zal hier nog een tweede satelliet bij betrokken zijn, die momenteel nog in aanbouw is en deze zomer wordt gelanceerd. Naar verwachting zullen de satellieten in de lente van 2020 een show weggeven in de nabijheid van de Japanse stad Hiroshima. De meteoren zouden dan door meer dan 6 miljoen mensen bewonderd kunnen worden.

Uiteindelijk hoopt het bedrijf natuurlijk aan de satellieten te kunnen gaan verdienen. Je kunt je bijvoorbeeld voorstellen dat de rijken der aarde hun verjaardagsfeestjes in de nabije toekomst wat opleuken door een sterrenregen te bestellen.