En nog steeds weten we eigenlijk niet hoe dat komt.

Op 16 maart hebben onderzoekers opnieuw een dip in de helderheid van de ster KIC 8462852 opgemerkt. In de dagen erna waren vervolgwaarnemingen door slechte weersomstandigheden onmogelijk. Maar op 19 maart kregen de onderzoekers de ster weer in het vizier. En inmiddels was de helderheid enorm afgenomen. “Dit is de diepste dip die we sinds de Kepler-missie in 2013 hebben opgemerkt, wow!” zo schrijven astronomen op de blog waar alle nieuwe ontwikkelingen rond KIC 8462852 worden gedeeld. In de dagen erna nam de helderheid weer snel toe, zo is op de blog te lezen. Om al snel weer bijna op het oude niveau te komen.

KIC 8462852 trok in 2015 voor het eerst de aandacht van onderzoekers. Gegevens van ruimtetelescoop Kepler wezen namelijk uit dat de helderheid van de ster enorm fluctueerde en soms wel 22 procent(!) afnam. Dat is abnormaal (zie kader) en was eigenlijk niet te verklaren. En dus werd er direct druk gespeculeerd: zou zich rond de ster een buitenaardse beschaving bevinden die verantwoordelijk is voor de onregelmatige dipjes in helderheid? Of was het misschien een zwerm kometen? Of een stofring?

Ruimtetelescoop Kepler zoekt actief naar dipjes in de helderheid van sterren. Regelmatig terugkerende dipjes kunnen er namelijk op wijzen dat rond die sterren een planeet cirkelt die zo af en toe een – heel klein – deel van het sterlicht tegenhoudt. KIC 8462852 is bijzonder, omdat de dipjes niet alleen onregelmatig zijn, maar ook elke keer een andere omvang hebben: de ene keer neemt de helderheid dus sterker af dan de andere keer. Bovendien zijn er extreme dipjes in helderheid waargenomen: de helderheid nam soms wel 22 procent af, terwijl een planeet normaal gesproken maar een fractie van het sterlicht tegenhoudt.

Inmiddels zijn we meer dan twee jaar verder en is de oorzaak van de afnames in helderheid nog steeds niet onomstotelijk vastgesteld. Wel zijn astronomen er inmiddels van overtuigd dat het niet om een buitenaardse beschaving gaat. De meest overtuigende hypothese stelt nu dat het een stofwolk gaat. Maar onderzoekers kunnen ook nog steeds niet uitsluiten dat de ster uit zichzelf zwakker en helderder wordt. Over KIC 8462852 is dus nog lang niet alles gezegd!