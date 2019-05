Je genetische samenstelling verraad of jij een hondenliefhebber bent.

Zweedse en Britse wetenschappers hebben ontdekt dat een voorliefde voor honden deels al in je genen zit. En hiermee tonen de onderzoekers aan dat het nemen van een trouwe viervoeter erfelijk is. “We waren verrast om te zien dat de genetische samenstelling belangrijke invloed lijkt te hebben of iemand een hond bezit,” zegt hoofdonderzoeker Tove Fall.

Tweelingen

In het onderzoek dat gepubliceerd is in het vakblad Scientific Reports, bestudeerde het team 35.035 identieke, en twee-eiige tweelingen. Dit is een bekende methode om de invloed van de omgeving en van de genen op onze biologie en gedrag te ontwarren. Omdat identieke tweelingen hun gehele genoom delen, en twee-eiige tweelingen slechts de helft, kunnen onderzoekers achterhalen of genetica een rol speelt bij – in dit geval – het bezitten van een hond.

Honden

De onderzoekers kwamen erachter dat als één van een identieke tweeling een hond bezit, de kans erg groot is dat de ander er ook eentje had; groter dan bij twee-eiige tweelingen. Dit ondersteunt volgens de onderzoekers het idee dat genetica inderdaad een rol lijkt te spelen bij de keuze voor een hond. “Dit soort tweelingstudies kunnen ons niet precies vertellen welke genen erbij betrokken zijn, maar laten in ieder geval voor de eerste keer zien dat genetica en de omgeving ongeveer gelijke rollen spelen in de keuze voor een hond,” zegt onderzoeker Patrik Magnusson.

De volgende voor de hand liggende stap is volgens de onderzoekers om te bekijken welke genetische varianten er precies van invloed zijn op onze keuze voor een hond. Ook willen ze gaan bestuderen hoe deze zich verhouden tot persoonlijkheidskenmerken en andere factoren, zoals bijvoorbeeld allergieën.