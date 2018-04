De spin zou 43(!) jaar oud zijn geworden.

De spin in kwestie behoorde tot de valdeurspinnen en leefde in de Australische outback. “Voor zover wij weten is dit de oudste spin die ooit is beschreven,” stelt onderzoeker Leanda Mason.

Onderzoek

De onderzoekers kwamen de spin decennia geleden al op het spoor. De valdeurspin behoort namelijk tot een populatie die sinds 1974 al bestudeerd wordt. Onlangs legde de spin het loodje en dankzij het langlopende onderzoek weten we dat deze op dat moment zo’n 43 jaar oud was.

Vorige recordhouder

De spin – een vrouwtje – is aanzienlijk ouder geworden dan de vorige recordhouder: een Mexicaanse tarantula. Het laatstgenoemde exemplaar werd ‘slechts’ 28 jaar oud.

Op basis van het langlopende onderzoek denken de wetenschappers ook meer te kunnen zeggen over hoe deze valdeurspin zo’n hoge leeftijd heeft kunnen behalen. Het zou volgens Mason onder meer te maken hebben met het ‘sedentaire karakter en de trage stofwisseling” van deze spinnen.