Maar voorlopig zonder prijzengeld.

In 2007 werd de Google Lunar XPrize uitgeschreven. De uitdaging was helder: deelnemers moesten een rover naar de maan sturen, ervoor zorgen dat deze minstens 500 meter op het maanoppervlak aflegde, aldaar fraaie foto’s maakte en deze vervolgens weer terugstuurde naar de aarde. Verschillende teams gingen de uitdaging aan en tegen 2017 waren er nog vijf teams in de strijd om de eeuwige roem én het door Google ter beschikking gestelde prijzengeld van 30 miljoen dollar op te strijken. Maar om er met dat geld en die roem vandoor te kunnen gaan, moesten zij wel als eerste en vóór 31 maart 2018 hun rover op de maan zetten. En dat bleek te hoog gegrepen: eind januari werd duidelijk dat geen enkel team de deadline ging halen. Nadat die deadline al herhaaldelijk was opgeschoven, vond hoofdsponsor Google het mooi geweest. Het prijzengeld kwam te vervallen en de Google Lunar XPrize eindigde zonder winnaar.

Frisse start

Einde verhaal zou je denken. Maar de XPrize Foundation heeft nu bekend gemaakt dat de Lunar XPrize een doorstart krijgt. De organisatie heeft de wedstrijd opnieuw uitgeschreven, maar voorlopig ontbreekt het prijzengeld nog. De XPrize Foundation hoopt daar echter snel verandering in te kunnen brengen; de organisatie is naarstig op zoek naar een nieuwe hoofdsponsor die Google op wil volgen en dus bereid is een flinke zak met geld op tafel te leggen.

Nieuwe sponsor

“We zijn buitengewoon dankbaar dat Google de Google Lunar XPrize tussen september 2007 en 31 maart 2018 wilde financieren,” stelt Peter H. Diamandis, oprichter van de XPrize Foundation. “Hoewel die competitie over is, zijn er nog zeker vijf teams met lanceercontracten die binnen de komende twee jaar op het maanoppervlak hopen te landen. Vanwege hun enorme vooruitgang en potentie zoekt XPrize nu naar een nieuwe hoofdsponsor die zijn logo op deze teams en dus op het maanoppervlak wil drukken.”

Enthousiast

De teams die tot eind januari nog in de race waren voor de Google Lunar XPrize reageren opgetogen op het nieuws. “We juichen XPrize’s besluit om met of zonder hoofdsponsor door te gaan met de Lunar XPrize, toe,” aldus Bob Richards, verbonden aan Moon Express. “De vorige Google Lunar XPrize liet de wereld zien dat een wedstrijd nodig was om de private ruimteindustrie naar een hoger niveau te tillen,” aldus Takeshi Hakamada, verbonden aan het team HAKUTO. “Het zorgde ervoor dat mensen interesse kregen in de ruimte en dat bedrijven die van oorsprong niet in de ruimtevaart zaten, daar iets mee gingen doen. Wij geloven dat een nieuwe competitie onze industrie opnieuw naar een hoger niveau zou tillen, dus we verwelkomen een nieuwe Lunar XPrize graag.”

De komende maanden zal duidelijk moeten worden aan welke eisen deelnemers van de Lunar XPrize moeten voldoen om deze nieuwe ruimtewedloop te winnen. Zeker is echter dat hun eindstation op de maan zal liggen. En daarmee lijkt het heel aannemelijk dat we er op korte termijn getuige van zullen zijn dat voor het eerst een private organisatie voet op de maan zet. Maar niet voor er op aarde een felle strijd is gestreden. Want welk bedrijf gaat als eerste landen op de maan?