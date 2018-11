SpaceX heeft onthuld waar de auto – met daarin Starman – zich momenteel bevindt.

Op Twitter heeft het ruimtevaartbedrijf een afbeelding vrijgegeven die de huidige locatie van Starman – de ‘bestuurder’ van de knalrode Tesla die in februari gelanceerd werd – aanduidt. Te zien is dat de auto zich inmiddels voorbij de baan van Mars bevindt.

Starman’s current location. Next stop, the restaurant at the end of the universe. pic.twitter.com/Ty5m8IjJpE — SpaceX (@SpaceX) 3 november 2018

In de tweet stelt SpaceX dat de auto onderweg is naar het restaurant aan het einde van het universum. Het is een ludieke verwijzing naar het gelijknamige boek dat onderdeel uitmaakt van de driedelige Hitchhiker’s Guide to the Galaxy-reeks, geschreven door Douglas Adams. SpaceX’ baas Elon Musk is een groot fan van Adams en steekt dat niet onder stoelen of banken. Zo liet hij op het dashboard van de Roadster die momenteel door ons zonnestelsel vliegt, de woorden ‘Don’t panic‘ noteren. Deze boodschap vinden we op de cover van Adams’ Hitchhikers Guide to the Galaxy.

Falcon Heavy

De Tesla Roadster – met daarin dus een dummy die de naam ‘Starman’ kreeg – werd in februari van dit jaar gelanceerd. De rode auto liftte mee tijdens de eerste testvlucht van SpaceX’ Falcon Heavy. Het idee was dat de auto zich in een baan rond de zon zou nestelen en daar duizenden jaren rond zou cirkelen.

Kort na de lancering ontstond er enige verwarring over de baan waarin de Roadster zich had genesteld; Musk suggereerde op Twitter dat de auto zijn doel voorbij schoot en zelfs in de planetoïdengordel zou kunnen belanden. Al snel werd duidelijk dat dat niet helemaal klopte, maar dat de auto wel voorbij de baan van Mars zou scheren. En dat is nu dus gebeurd.