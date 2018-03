De vulkaan verplaatst zich gemiddeld 14 millimeter per jaar.

Dat schrijven Britse onderzoekers in het blad Bulletin of Volcanology. Ze baseren zich op metingen die tussen 2001 en 2012 zijn gedaan. De vulkaan ‘beweegt’ zich richting de Middellandse Zee.

Sedimenten

De beweging ontstaat doordat de vulkaan op “zwakke en buigzame” sedimenten rust, zo is in het onderzoekspaper te lezen. Die sedimenten lopen iets af richting het oostzuidoosten.

Primeur

Het zijn unieke conclusies. Eerder hebben onderzoekers van verschillende vulkanen wel vastgesteld dat ze deels gingen schuiven. Maar het is voor het eerst dat ze er getuige van zijn dat het fundament waarop een complete, actieve vulkaan rust, in beweging komt. “We concluderen dat het volledige complex van Mount Etna richting de Middellandse Zee glijdt met een gemiddelde snelheid van zo’n 14 millimeter per jaar.”

Landverschuiving

Maar wat betekent dat nu? De beweging kan in theorie leiden tot enorme landverschuivingen op de oostzuidoostelijke flank van de vulkaan. Geologen liggen daar echter nog niet wakker van. De snelheid van de vulkaan ligt nu nog relatief laag (in een eeuw tijd schuift de Etna met de huidige snelheid nog geen anderhalve meter op). Pas als die snelheid hoger komt te liggen, bestaat de kans dat de druk op de leidende flank zo groot wordt dat deze instabiel wordt. Of die snelheid hoger zal komen te liggen, is koffiedik kijken. De vulkaan kan net zo goed vertragen. Reden genoeg dus om de Etna goed in de gaten te houden.

De Etna is één van de meest actieve vulkanen op aarde. Deze wordt dan ook nauwlettend in de gaten gehouden. Zo kunnen vervormingen van de vulkaan – die ontstaan doordat magma zich naar boven beweegt – erop wijzen dat er weer een eruptie aan zit te komen. In de toekomst kan hierbij ook rekening worden gehouden met het feit dat de vulkaan ook iets vervormt doordat deze beweegt.