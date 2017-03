Wetenschappers hebben stenen in Canada geanalyseerd en zijn erachter gekomen dat deze stenen zijn gevormd uit de oorspronkelijke korst van de aarde.

Bovenaan dit artikel zie je een foto van de oostelijke kust van de Hudsonbaai in Canada. Deze rotskust van graniet is 2,7 miljard jaar oud. Uit nieuw onderzoek blijkt dat deze stenen gerecycled zijn. Ze bevatten namelijk chemische signalen van de oorspronkelijk oerkorst, die 4,3 miljard jaar geleden is ontstaan.

De aarde is 4,6 miljard jaar oud. Ongeveer 4,5 miljard jaar geleden sloeg een groot object in, waardoor de maan ontstond. Dit betekent dat we hier praten over misschien wel de eerste korst na de vorming van de maan.

Weinig kennis over de jonge aarde

Het is belangrijk dat wetenschappers meer van dit soort gesteente vinden. “We kennen niet veel stenen die ouder zijn dan 3,6 miljard jaar”, zegt onderzoeker Jonathan O’Neil van de universiteit van Ottawa. “We weten dus weinig over de eerste miljard jaar in de geschiedenis van de aarde.”

Isotopen

De onderzoekers keken naar het aantal isotopen van het element neodymium-142. Dit element ontstaat bij het radioactieve verval van het element samarium-146. Samarium-146 heeft een halfwaardetijd van 103 miljoen jaar. Dat is – geologisch gezien – heel kort. Samarium-146 was aanwezig toen de aarde ontstond, maar is in de loop van de tijd verdwenen.

Basalt

O’Neil en zijn collega Richard Carlson van het Carnegie Instituut kwamen erachter dat de 2,7 miljard jaar oude granieten stenen veel neodymium-142 bevatten. Dit betekent dat deze stenen zijn voortgekomen uit het 4,3 miljard jaar oude oergesteente. Je zou dit oergesteente het beste kunnen vergelijken met basalt: een vulkanisch stollingsgesteente dat gevormd wordt door de stolling van lava. Vandaag de dag is dit gesteente te zien nabij vulkanen, zoals op Hawaï en IJsland.