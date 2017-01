Hollandse glorie tijdens de door Elon Musk uitgeschreven SpaceX Hyperloop Pod Competiton!

27 studententeams reisden onlangs of naar Californië om daar deel te nemen aan de door Elon Musk georganiseerde SpaceX Hyperloop Pod Competition. Elk team bracht een zelfgebouwde Hyperloop-capsule mee en vroeg daarvan het uiterste in een door Musk gebouwde testbuis. In de testbuis moest een zo hoog mogelijke snelheid worden behaald. Daarnaast werd ook het ontwerp, de schaalbaarheid en betrouwbaarheid van elke capsule beoordeeld.

Algemene winnaar

En aan het eind kon er in het algemene klassement maar één winnaar zijn. En dat is het studententeam uit Delft! “Dit was precies de prijs waar we voor gingen,” vertelt teamleider Tim Houter. “We hebben geprobeerd aan alle details aandacht te besteden en een pod te maken die je zo zou kunnen opschalen. En die inspanning is nu beloond, fantastisch.”

Beste ontwerp

Maar de Hyperloop-capsule uit Delft won niet alleen in het algemene klassement. De capsule wist ook de award voor de beste constructie en ontwerp in de wacht te slepen. De andere award – voor de hoogste gemiddelde snelheid – gaat mee naar de universiteit van München.

Zwevende onderzeeër

De capsule van het Delfse team heeft qua ontwerp wel iets weg van een onderzeeboot en is superlicht. De capsule ‘zweeft’ met behulp van magneten. Deze magneten stoten de aluminium baan waarop de capsule zich bevindt, af. Doordat de capsule zweeft, ondervindt deze geen weerstand van de baan. In de testbuis werden snelheden van zo’n 90 kilometer per uur behaald. In een langere buis zouden snelheden van zo’n 1200 kilometer per uur mogelijk moeten zijn.

“Bij het ontwerpen van een nieuwe auto, dan kun je naar vorige auto’s kijken hoe ze het daar hebben opgelost. Hier was echt alles nieuw”

Uitdagend

Het ontwerpen van de capsule was nog niet zo eenvoudig, zo vertelde Houter eerder aan Scientias.nl. “Bij het ontwerpen van een nieuwe auto, dan kun je naar vorige auto’s kijken hoe ze het daar hebben opgelost. Hier was echt alles nieuw en moest alles perfect op elkaar aansluiten wil het één goed presterend geheel worden. Verder heb je natuurlijk te maken met heel andere omstandigheden dan conventionele transportmiddelen. Zodoende moet je je voertuig stabiliseren op veel hogere snelheden, naar deze snelheid kunnen accelereren en afremmen, je wilt zweven om geen mechanisch contact te hebben en veilig kunnen remmen mocht er zich een probleem voordoen. Dit zijn allemaal functies die vervuld moeten worden wat nog nooit gedaan is op zo’n snelheid, en dit maakt het heel uitdagend.”

De Hyperloop is een door Musk bedacht razendsnel transportmiddel voor mensen en goederen. Het idee is om speciale capsules door een buis te laten reizen waarin deze nauwelijks luchtweerstand ondervinden. Hierdoor kunnen enorme snelheden – van zo’n 1200 kilometer per uur – worden behaald. Met dergelijke snelheden zou een reisje van Leeuwarden naar Parijs nog maar een half uurtje duren. Musk heeft zelf niet de ambitie om de Hyperloop te ontwikkelen, maar promoot de ontwikkeling ervan wel. Zo bouwde de schatrijke ondernemer een speciale testbuis waarin bedrijven en studententeams die aan de Hyperloop werken hun verrichtingen kunnen toetsen en organiseerde deze dus de door de Delftse studenten gewonnen competitie. Het moet er uiteindelijk allemaal tot leiden dat de Hyperloop werkelijkheid wordt. Houter ziet het allemaal wel zitten. “Qua technische haalbaarheid moet het binnen nu en vier jaar haalbaar zijn,” zo vertelde hij eerder aan Scientias.nl. “De grootste uitdaging voor de haalbaarheid zal liggen in het verkrijgen van de grond om de Hyperloop op te zetten. Het tofste is nu dat we met een relatief klein land (Nederland, red.) het technisch gezien wel heel goed doen. Hopelijk maakt dit zo’n drive los in Europa dat iedereen inziet hoe tof dit is en hoeveel dit kan toevoegen aan de wereld.”