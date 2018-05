Ieder mens is anders en er zijn ook enorm veel verschillende kledingstukken. Toch is deze blinde robot in staat om mensen aan te kleden.

De robot – PR2 – gebruikt geen ogen. In plaats daarvan voelt de robot hoe kleding over het lichaam van een persoon schuift. Dit is slim, want hiermee voorkomt PR2 dat hij te hard aan een kledingstuk trekt. Het is immers niet fijn als de robot in kwestie een persoon pijn doet, door te hard aan een kledingstuk te trekken.

In één dag heeft de robot bijna 11.000 simulaties geanalyseerd en hierdoor leerde hij zichzelf om mensen aan te kleden. “Mensen leren continu nieuwe dingen en we gaven PR2 dezelfde kans”, vertelt student Zackory Erickson van Georgia Tech. “Het is gevaarlijk om duizenden testen uit te voeren op mensen. Dankzij deze simulaties leerde de robot in één dag wat een persoon fysiek voelt als hij wordt aangekleed.”

Na de simulaties ging PR2 zelf aan de slag. In de video hieronder is de robot aan het werk te zien.

“De robot plant vooruit”, zegt professor Charlie Kemp. “Hij vraagt zichzelf af: als ik hieraan trekt, wordt er dan meer of minder druk uitgeoefend op iemands arm? En wat gebeurt er als ik iets anders doe?”

Op dit moment kan de robot alleen een japon aantrekken. Het duurt nog wel even voordat er een robot op de markt komt die overweg kan met alle kledingstukken.