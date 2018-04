Kleine hint: hij gebruikt er zijn eigen speeksel bij.

Braziliaanse onderzoekers hebben ontdekt dat bromvliegen op een wel heel opmerkelijke manier verkoeling zoeken. Kortgezegd komt het erop neer dat bromvliegen druppeltjes speeksel uit hun mond laten komen en die – nadat ze zijn afgekoeld – weer opslokken. En zo weten ze hun lichaamstemperatuur aanzienlijk te verlagen.

Hoe werkt het precies?

Bij hogere temperaturen komen uit de mond van de bromvlieg kleine speekseldruppeltjes. Die speekseldruppeltjes verdampen deels, waardoor ze afkoelden. Vervolgens neemt de bromvlieg de afgekoelde druppels weer op. Naarmate de luchttemperatuur stijgt, blijken de bromvliegen dit gedrag vaker te herhalen, wat suggereert dat het ze helpt om een optimale lichaamstemperatuur te handhaven.

Warme spieren

Wat de onderzoekers verder opviel, was dat de bromvliegen dit gedrag niet vertoonden als ze heel actief waren. Waarschijnlijk is dat te verklaren doordat bromvliegen warme spieren nodig hebben – en dus geen behoefte hebben aan verkoeling – als ze willen vliegen.

Luchtvochtigheid

Ook bleek de aanpak van de bromvliegen niet in elke omgeving even succesvol. Bij een hoge luchtvochtigheid werkt het bijvoorbeeld niet, doordat de druppeltjes speeksel dan niet verdampen. Hoe vochtiger het was, hoe minder vaak de bromvliegen deze verkoelende tactiek toepasten.

De onderzoekers sluiten niet uit dat er meer insecten zijn die op deze manier koel blijven. Ze benadrukken echter dat de aanpak alleen effectief is in het geval van kleine organismen; hoe groter een organisme is, hoe groter ook de speekseldruppels moeten zijn, willen deze voor verkoeling kunnen zorgen.