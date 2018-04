En dus de droom van elke ouder met jonge kinderen.

De coating is ontwikkeld door Amerikaanse onderzoekers en stoot niet alleen water, maar ook olie, alcohol en zelfs pindakaas af. Daarnaast is de coating transparant én stevig, waardoor deze lang meegaat. Bovendien kun je de coating op elk oppervlak aanbrengen, zo schrijven onderzoekers in het blad ACS Applied Materials & Interfaces.

Telefoon

In de toekomst kun je deze coating bijvoorbeeld op het scherm van je telefoon plakken, waardoor dat niet langer vies kan worden. Maar de coating kan net zo goed op muren of vloeren of tafels worden geplakt. Onderzoeker Anish Tuteja is enthousiast over de coating waar hij – samen met collega’s – hard aan heeft gewerkt. “Ik heb een twee jaar oud kind thuis, dus voor mij ging dit project over meer dan wetenschap alleen. We zijn enthousiast over hoe deze coating huizen en kinderdagverblijven tot schonere plekken kan maken en kijken nu ook naar mogelijke toepassingen in de industrie.”

Mengsel

De coating is een combinatie van gefluoreerde polyurethaan en een molecuul dat F-POSS wordt genoemd en vloeistoffen afstoot. Samen vormen deze stoffen een mengsel dat je op allerhande oppervlakken kunt spuiten en smeren, waarna het zich aan die oppervlakken bindt. Wanneer je de coating met een scherp object te lijf gaat, kun je deze wegkrabben, maar bij alledaags gebruik houdt de coating moedig en langdurig stand.

Maar wanneer kunnen we deze coating daadwerkelijk gaan toepassen? Tuteja verwacht dat deze binnen twee jaar op de markt kan worden gebracht. Tegen die tijd zal deze waarschijnlijk ook een stuk goedkoper zijn dan nu. Tuteja wijst erop dat het molecuul F-POSS nu nog vrij prijzig is, maar als de productie wordt opgeschaald, zullen de kosten snel dalen.