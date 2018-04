Hij werd met een jachtgeweer in het achterhoofd geschoten.

Dat blijkt uit scans die van de dodo zijn gemaakt. De scans onthullen niet alleen dat de beroemde vogel in het hoofd en de nek werd geschoten, maar ook dat de hagel er niet in slaagde om de schedel binnen te dringen. Die schedel blijkt namelijk zeer dik te zijn.

Beroemde dodo

De dodo in kwestie wordt bewaard in het Oxford University Museum of Natural History en ook wel aangeduid als de Oxford Dodo. Het is een tamelijk beroemd exemplaar, aangezien het de enige dodo in de wereld is die nog zachte weefsels bevat en waar nog DNA uit kan worden gehaald. Voor het eerst hebben onderzoekers nu met behulp van moderne technologie een blik in de schedel van de dodo geworpen. “We hoopten de anatomie te kunnen bestuderen en een nieuw licht te kunnen werpen op hoe hij leefde,” vertelt onderzoeker Mark Williams. “In onze wildste dromen hadden we niet kunnen verwachten dat we dit zouden vinden.”

Hagel

In de dodo stuitten de onderzoekers op kleine, mysterieuze deeltjes. Een analyse van de deeltjes wees al snel uit dat het om hagel ging dat gedurende de zeventiende eeuw gebruikt werd om op wilde vogels te jagen. “Hoewel de resultaten in eerste instantie schokkend waren, was het opwindend om te zien dat we zo’n belangrijk deel van het verhaal van ’s werelds beroemdste uitgestorven vogel konden onthullen,” vindt Williams.

Het onderzoek lijkt in ieder geval een populaire theorie omtrent de Oxford Dodo te ontkrachten. Zo beweren sommige mensen dat deze dodo in de zeventiende eeuw als een soort huisdier in een woning in Londen woonde. Het feit dat de dodo op zo’n gewelddadige wijze om het leven kwam, past niet echt in dat plaatje.

Dodo’s kwamen van nature voor op het eiland Mauritius. Nederlandse ontdekkingsreizigers maakten in 1601 voor het eerst melding van het bestaan van de vogels, nadat ze Mauritius in 1598 herontdekten. In 1662 wordt de dodo voor het laatst in levende lijve gezien. De jacht op de dodo, maar ook het feit dat mensen verschillende invasieve soorten op Mauritius introduceerden, werden de beroemde vogel fataal. Vandaag de dag is de dodo het bekendste voorbeeld van een soort die door menselijk handelen is uitgestorven.