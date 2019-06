De missies staan in teken van het plan om in 2024 al NASA-astronauten op de maan te zetten.

NASA heeft drie commerciële partijen geselecteerd die wetenschappelijke en technologische instrumenten naar de maan gaan brengen. Deze instrumenten zullen aan boord van onbemande landers naar het maanoppervlak worden vervoerd. De missies zijn onderdeel van de ambitieuze Artemis-missie die erop gericht is om al in 2024 Amerikaanse astronauten – waaronder de eerste vrouw – op het oppervlak van de maan te zetten.

Landers

Het is geen geheim dat NASA voor de Artemis-missie graag samenwerkingen opzoekt met verschillende ruimtebedrijven. Zo heeft NASA niet de financiële middelen, noch de tijd om een bemande maanmissie op eigen houtje te ontwikkelen. Daarom heeft NASA nu de drie commerciële partijen uitgekozen die een handje meehelpen. De geselecteerde bedrijven zijn Astrobotic uit Pittsburgh, Intuitive Machines afkomstig uit Houston en OrbitBeyond uit Edison, New Jersey.

De partijen

Het is aan deze partijen de taak om maanlanders te bouwen die al zo snel mogelijk de lucht in geschoten kunnen worden. Hiervoor krijgen de de private bedrijven respectievelijk 79,5 miljoen, 77 miljoen en 97 miljoen dollar uitgereikt. OrbitBeyond belooft volgend jaar september al op pad te kunnen en zal afreizen naar Mare Imbrium; een grote mare op de maan. Astrobotic en Intuitive Machines zullen beide in juli 2021 onze natuurlijke satelliet bereiken. Eerstgenoemde zal voet aan de grond zetten in Lacus Mortis; een grote krater aan de voorkant van de maan. Intuitive Machines zal naar Oceanus Procellarum vliegen; een vrij donkere plek op onze natuurlijke satelliet.

Vracht

NASA zal zelf voor de vracht zorgen die aan boord van de maanlanders zal meereizen. Het betreft voornamelijk onderzoeksapparatuur die wetenschappelijk en technologisch onderzoek op de maan mogelijk zal maken. Astrobotics zal maar liefst 14 ladingen met zich meebrengen, Intuitive Machines vijf en OrbitBeyond vier. “Deze landers zijn nog maar het begin van opwindende, commerciële partnerschappen die ons dichter bij het oplossen van de vele wetenschappelijke mysteries van onze maan, het zonnestelsel, en zelfs daarbuiten zullen brengen,” zegt Thomas Zurbuchen van NASA.

Rode planeet

De missies zullen belangrijke informatie verschaffen over toekomstige landers en systemen die nodig zijn om de terugkeer van de mens op het maanoppervlak zo soepeltjes mogelijk te laten verlopen. Daarnaast zullen ze bijdragen aan de voorbereiding om later ook astronauten naar Mars te sturen. Want uiteindelijk heeft NASA zijn ogen op de rode planeet gericht. Alle ervaringen die men het komende decennium rond en op de maan opdoet, moet de mensheid klaarstomen voor een verblijf op de – aanzienlijk verder van ons verwijderde – rode planeet.

NASA zit momenteel verre van stil. Het agentschap maakte onlangs bijvoorbeeld ook al bekend het bedrijf Maxar Technologies opdracht te hebben gegeven om zich over de energievoorziening en aandrijving van het nog te bouwen ruimtestation Lunar Gateway te buigen. De Lunar Gateway zal straks in een baan rond de maan gaan cirkelen, waar vandaan intensief onderzoek kan worden gedaan naar onze natuurlijke satelliet. Het belooft dan ook een enerverende ontdekkingstocht te worden.