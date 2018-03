Er gebeuren mooie dingen boven jouw hoofd!

NASA-onderzoekers hebben een prachtige animatie gemaakt die laat zien hoe sneeuwvlokken in de atmosfeer smelten. De animatie is gebaseerd op een model dat de belangrijkste eigenschappen van smeltende sneeuwvlokken zoals onderzoekers deze in de natuur hebben waargenomen, beschrijft.

De sneeuwvlok die je in de animatie ziet, is ongeveer 1 centimeter lang en opgebouwd uit meerdere ijskristallen die met elkaar in botsing zijn gekomen. De ondergang van de sneeuwvlok komt pas echt op gang als zich enig smeltwater in de holtes die de sneeuwvlok rijk is, verzameld heeft. De met vloeibaar water gevulde delen komen met elkaar in contact en vormen al snel een vloeibare schaal rond de ijskern die uiteindelijk ook vloeibaar wordt.

Het onderzoek naar smeltende sneeuwvlokken in de atmosfeer is belangrijk. Wanneer onderzoekers beter begrijpen hoe sneeuw smelt, kunnen ze die zwaardere, natte sneeuw ook beter herkennen op radarbeelden. En dat is zeer nuttig, omdat we juist die zware, natte sneeuw willen kunnen zien aankomen. Het is namelijk juist dit type sneeuw dat heel gevaarlijk kan zijn, doordat deze hoogspanningskabels of takken van bomen laat bezwijken.