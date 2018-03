En dat is een wereldrecord!

Velen hebben zich er al het hoofd over gebroken: de Rubiks kubus. Het blijkt namelijk nog een hele uitdaging te zijn om elke zijde van de kubus dezelfde kleur te geven. Maar de robot hieronder heeft er duidelijk weinig moeite mee. Hij lost de Rubiks kubus in een recordbrekende 0,38 seconden op!

Daarmee is deze robot – gebouwd door studenten van MIT – aanzienlijk sneller dan de snelste mens die nog altijd 4,7 seconden nodig heeft om de Rubiks kubus te ordenen.

Eerdere recordhouder

De robot is ook aanzienlijk sneller dan het exemplaar dat een paar jaar geleden in 0,637 seconden de Rubiks kubus oploste en zich toen recordhouder mocht weten (zie filmpje hieronder). Het was onder meer deze robot die studenten van MIT ertoe aanzette om een robot te bouwen die nóg sneller was. “We bekeken de video’s van de vorige robots en het viel ons op dat de motors niet de snelste waren,” vertelt student Jared Di Carlo. “We dachten dat we het beter konden doen met verbeterde motoren en bediening.”

En zoals het filmpje hierboven bewijst, is dat gelukt. “Het geheim is dat er een motor is die elke zijde van de Rubiks kubus aandrijft,” vertelt student Ben Katz. Elk van deze motoren worden aangestuurd met op maat gemaakte elektronica. Daarnaast leunt de robot sterk op een serie webcams die op de kubus gericht zijn. “Wanneer we de robot vertellen dat hij de kubus op moet lossen, gebruiken we deze webcams om de verschillende kleuren op de zijden van de kubus te identificeren.”