En kan de plastic fles compleet overbodig maken.

De fles is ontwikkeld door een Britse uitvinder, bevat geen spoortje plastic en is volledig afbreekbaar. “Onze fles beschadigt het milieu niet,” zo schrijven de makers op hun crowdfundingspagina. “De fles vergaat binnen enkele maanden in de oceaan of op de vuilnisbelt en kan gerecycled worden. Dus waar deze ook terechtkomt: hij brengt geen enkele schade toe.”

Papier

De buitenzijde van de fles is gemaakt van gerecycled papier. De binnenzijde van de fles is bekleed met een speciaal laagje dat de fles waterdicht maakt en het omringende papier verstevigt. Waar dit laagje precies uit bestaat, is in nevelen gehuld; het bedrijf Choose Water is nog bezig met patentaanvragen. Wel is bekend dat het materiaal aan de binnenzijde eveneens afbreekbaar is en zéér milieuvriendelijk.

Prototype

Er is ongeveer een jaar aan de fles gewerkt. Het resultaat is een prototype dat volledig afbreekbaar is, geen plastic of andere giftige materialen bevat én – wanneer deze op grote schaal geproduceerd gaat worden – net zo duur is als de plastic tegenhanger. “Onze nieuwe fles kan de plastic exemplaren vervangen en helpen om de oceanen tegen verdere schade te beschermen,” aldus de makers.

Geld

Natuurlijk willen zij de fles zo snel mogelijk op de markt brengen. Maar daar is geld voor nodig. En dus zijn ze een crowdfundingsactie gestart. Doel is om binnen een maand zo’n 35.000 euro op te halen. Hoewel de actie nog maar een paar dagen online staat, is er al zo’n 25.000 euro gedoneerd. Grote kans dus dat deze fles er gaat komen.

Eén ding staat vast: een overbodige luxe is het zeker niet. Jaarlijks worden enorme hoeveelheden plastic gedumpt, waarna deze langdurig rondzwerven en een groot deel ervan uiteindelijk in zee belandt. Zo drijft er in de Stille Oceaan een plastic vuilnisberg die volgens de laatste schattingen zo’n 79.000 ton plastic bevat. Mariene dieren kunnen in dat plastic vast komen te zitten of het per ongeluk opeten.