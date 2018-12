De Geminiden-sterrenregen piekt komende donderdag en vrijdag.

In de nacht van donderdag op vrijdag zijn naar verwachting – bij helder weer – tot wel 100 meteoren per uur te zien, aldus Marc van der Sluys van Hemel.waarnemen.com. Erop uit dus!

Geminiden

De meteoren kunnen gerekend worden tot de op één na grootste jaarlijks terugkerende sterrenregen: de Geminiden. Deze naam heeft de sterrenregen te danken aan het feit dat de meteoren uit het sterrenbeeld Tweelingen (Gemini) lijken te komen. Dat sterrenbeeld vind je ’s avonds boven de oostelijke en ’s ochtends boven de westelijke horizon.

Lichtflits

Hoewel meteoren in de volksmond ook wel vallende sterren worden genoemd, hebben de lichtflitsjes die je langs de hemel ziet schieten helemaal niets met sterren te maken. De lichtflitsjes ontstaan doordat ruimtepuin – vaak gaat het dan om vrij kleine deeltjes – in de aardatmosfeer belanden. Het ruimtepuin dringt de aardatmosfeer met hoge snelheid binnen, waardoor het wordt afgeremd en verhit. Ook de lucht rond het puindeeltje wordt verhit en gaat gloeien. En zo ontstaat het lichtflitsje dat wij vanaf de aarde zien.

Phaethon

Zoals gezegd zijn de Geminiden elk jaar te bewonderen. Dat is te danken aan planetoïde Phaethon. Deze heeft puin in zijn baan achtergelaten en elk jaar beweegt de aarde rond dezelfde tijd door die met puin gevulde baan heen.

De Geminiden zijn – bij helder weer – met het blote oog te zien. Van donderdag op vrijdagnacht zijn rond middernacht ongeveer 50 tot 60 meteoren per uur te zien, zo voorspelt Hemel.waarnemen.com. Naarmate de nacht vordert, neemt dat aantal toe. En rond 6.00 uur ’s ochtends zou je er tot wel 100 per uur moeten kunnen zien. Maanlicht is dit jaar geen storende factor, omdat de maan al voor middernacht ondergaat.