Voor het eerst is er direct bewijs gevonden dat er diep in de aardmantel water zit.

Juweliers zijn niet zo dol op onzuivere diamanten. Maar wetenschappers wel. Die onzuiverheden kunnen namelijk verraden onder welke omstandigheden de diamant is ontstaan en dus hoe onze aarde er honderden kilometers onder onze voeten uitziet. Dat was ook de reden dat onderzoekers van de universiteit van Nevada, Las Vegas, zich over diamanten bogen die in China, Zuid-Afrika en Botswana zijn ontdekt. En die diamanten blijken een fascinerend verhaal te vertellen.

IJs VII

In de diamanten troffen de onderzoekers IJs VII aan: water dat onder zeer hoge druk – zoals we die in de aardmantel aantreffen – als het ware tot ijs wordt samengedrukt. De vondst bewijst dat er tot zeer diep in de aardmantel water te vinden is, zo schrijven de onderzoekers in het blad Science. Dat daarvoor bewijs is gevonden in drie diamanten die op verschillende plekken zijn ontdekt, suggereert bovendien dat het om een wijdverspreid fenomeen gaat.

Puzzel

Het is voor het eerst dat er direct bewijs is gevonden voor de aanwezigheid van water, diep in de aardmantel. Een belangrijke ontdekking die onderzoekers helpt om nieuwe, accuratere modellen van het binnenste van de aarde te maken en dan met name vast te stellen hoe en waar er onder de aardkorst warmte wordt gegenereerd. “Het is een nieuw puzzelstukje,” aldus onderzoeker Oliver Tschauner.

Eerder deze week haalden diamanten ook al het nieuws. En wel doordat in een exemplaar het mineraal silicaat perovskiet werd ontdekt. Het is één van de meest voorkomende mineralen in onze planeet, maar was nog nooit aan het oppervlak gespot.