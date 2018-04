Hij blaast behalve lucht ook een hoop bacteriën rond!

Dat blijkt uit een enigszins verontrustend onderzoek, verschenen in het blad Applied and Environmental Microbiology.

Experiment

De auteurs van de studie – verbonden aan de University of Connecticut – namen de proef op de som met de luchtdrogers in de toiletten van de universiteit. Ze legden met glucose bedekte plaatjes in de toiletruimte terwijl de luchtdrogers uit waren. En herhaalden dat experiment vervolgens terwijl de luchtdrogers 30 seconden actief waren. Ook werden er plaatjes in de toiletruimtes gelegd terwijl een kleine ventilator gedurende twintig minuten voor luchtverplaatsing zorgde. Daarna keken ze hoeveel bacteriën er aan elk plaatje kleefden.

Resultaten

Op de plaatjes die in de toiletruimte lagen terwijl de luchtdroger actief was, waren tot wel 60 bacteriekoloniën te vinden. Op de plaatjes die in de toiletruimte lagen, terwijl de ventilator aan stond, werden rond de 15 koloniën aangetroffen. De plaatjes die in de toiletruimte hadden gelegen zonder dat de luchtdroger of ventilator actief waren, herbergden gemiddeld minder dan één bacteriekolonie.

Waar komen ze vandaan?

Dat de plaatjes onder invloed van een luchtdroger zoveel bacteriën herbergen, is natuurlijk opmerkelijk. Want waar komen die bacteriën vandaan? Om daar meer helderheid over te krijgen, bemonsterden onderzoekers de binnenzijde van de luchtdrogers. Daar werden wel wat bacteriën aangetroffen, maar lang niet genoeg om te kunnen verklaren waarom er zoveel bacteriën in de lucht slingerden nadat de luchtdroger actief was geweest. De bacteriën zijn dus niet in de luchtdroger zelf gegroeid. Maar waar komen ze dan vandaan? Waarschijnlijk gewoon uit de lucht in het toilet. Die wordt door de luchtdrogers naar binnen getrokken om vervolgens weer in grote hoeveelheden – en klaarblijkelijk volgepakt met bacteriën – naar buiten te worden gestuwd, zo op jouw handen.

S. aureus

Maar over wat voor bacteriën hebben we het dan? De onderzoekers troffen in de door luchtdrogers verspreide lucht onder meer een bacterie uit de Bacillus subtilis-stam aan. Dit was een bacterie die in grote hoeveelheden in een nabij lab geproduceerd werd. Waarschijnlijk zijn deze bacteriën als sporen naar het toiletgebouw gebracht, zo merken de onderzoekers op. “Deze resultaten wijzen erop dat veel soorten bacteriën – waaronder potentiële ziekteverwekkers en sporen afgezet kunnen worden op handen die bloot zijn gesteld aan luchtdrogers in het toilet en dat sporen zich door gebouwen kunnen verplaatsen doordat ze middels luchtdrogers op handen worden afgezet.” Maar er werden nog veel meer bacteriën door de luchtdrogers verspreid. Zo’n 21 verschillende soorten, waaronder ook Staphylococcus aureus. Deze bacterie huist van nature op de mens, maar kan ook voor ernstige infecties zorgen.

Luchtfilters

Het goede nieuws is dat luchtfilters kunnen helpen. Hierdoor werden ongeveer vier keer minder bacteriën op de handen afgezet. Maar, zo benadrukken de onderzoekers, ziekteverwekkende bacteriën kunnen ook met inzet van zo’n filter nog prima rond worden geblazen.

En daarmee lijkt de discussie opnieuw te worden aangezwengeld. Want wat is nu eigenlijk hygiënischer? Een luchtdroger of de oude vertrouwde handdoekjes?