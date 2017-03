De dino – die zo’n 160 miljoen jaar geleden leefde – had niet alleen vogelachtige armen en benen, maar ook een vogelachtige staart en zolen.

Onderzoekers trekken die conclusie nadat ze het lichaam van de dinosaurus in kwestie – Anchiornis – reconstrueerden. De dinosaurus leefde zo’n 160 miljoen jaar geleden. Het lichaam van de dinosaurus was bedekt met veren.

Lijkt op een vogel

Uit de reconstructie blijkt dat het lijf van de dinosaurus al heel veel weg had van het lichaam van de vogels zoals we die vandaag de dag kennen. Zo had deze armen die leken op de vleugels van een moderne vogel, maar ook de drumstick-achtige pootjes die we tegenwoordig bij vogels zien. Ook de slanke staart was vogelachtig.

De methode

Het reconstrueren van het lichaam van een dier dat zolang geleden leefde, is niet eenvoudig, omdat de zachte weefsels vaak slecht of zelfs niet bewaard blijven. Ook van de bestudeerde Anchiornis waren zo op het eerste oog nauwelijks zachte weefsels bewaard gebleven. Maar met behulp van krachtige lasers is het onderzoekers toch gelukt om een accurate reconstructie van het lichaam van de dinosaurus te maken.

Laser-stimulated Fluorescence Imaging

De onderzoekers maakten tijdens hun studie gebruik van een techniek die Laser-stimulated Fluorescence Imaging wordt genoemd. Hierbij worden laserstralen afgevuurd op de fossiele resten. De laserstralen zorgen ervoor dat elektronen in de fossiele resten in een geëxeciteerde toestand gaan verkeren en fotonen uitstoten die wij – met behulp van speciale filters – kunnen zien. Op deze manier kunnen details – waaronder sporen van zachte weefsels, zoals veren – zichtbaar worden die in zichtbaar licht of onder UV-licht niet te zien zijn.

Hoewel Anchiornis veel gemeen had met moderne vogels is nog onduidelijk of de dinosaurus ook kon vliegen. Dit onderzoek kan wellicht helpen om dat te achterhalen. Zo kan nu bijvoorbeeld gekeken worden of het gereconstrueerde lijf van de dino een beetje aerodynamisch is.