En toont voor het eerst overtuigend aan sommige dino’s zwommen!

Wie de artistieke impressie van dit dier onder ogen krijgt, zal misschien eerst nog denken dat een photoshop-artiest hélemáál is losgegaan. Maar niets is minder waar. Dit beest liep een slordige 75 miljoen jaar geleden echt op aarde rond.

Scan

Italiaanse onderzoekers ontdekten de nieuwe dinosaurussoort in wat vandaag de dag Mongolië is. De fossiele resten werden aangetroffen in een gesteentelaag die zo’n 71 tot 75 miljoen jaar oud is. De onderzoekers besloten de fossiele resten mooi in die gesteentelaag te laten zitten en het dier met behulp van de Synchrotron-scanner in Grenoble (1000 keer preciezer dan een medische röntgenscanner) te reconstrueren. Het resulteert onder meer in onderstaande, verbazingwekkende artistieke impressie.

Als een eend, pinguïn en zwaan

De onderzoekers denken dat de dinosaurus – die de naam Halszkaraptor escuilliei heeft gekregen – zich op het land op twee poten voortbewoog (een beetje zoals een eend dat doet). Maar de dino moet ook regelmatig tijd doorgebracht hebben in het water. Waarschijnlijk zwom hij als een pinguïn, waarbij hij zijn flipper-achtige armen gebruikte om te manoeuvreren. De zwaanachtige nek hielpen de dino om prooien uit het water te halen.

Zwemmende dinosaurus

De ontdekking is zeer belangrijk, omdat voor het eerst overtuigend bewijs is gevonden dat dinosaurussen ook zwommen. “Dinosauriërs waren landdieren, hebben we altijd geleerd,” vertelt paleontoloog Pascal Godefroit, van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. “Maar nu stellen we voor het eerst heel duidelijk vast dat er ook zwemmende dinosauriërs waren.”

Halszkaraptor kan gerekend worden tot de theropoden, tweebenige vleesetende dinosaurussen. Bekende dino’s in deze groep zijn T. rex en Velociraptor. Van sommige van deze dino’s – zoals Spinosaurus – weten we dat ze vis aten. Maar onderzoekers weten niet goed of deze dino’s zich ook echt in het water konden voortbewegen. H. escuilliei kon dat wel.

“Halszkaraptor is een geweldige vondst,” vindt ook onderzoeker Koen Stein. “Hij leefde zoals een watervogel aan land én ook in het water. Dat is een biotoop waarvan paleontologen niet hadden verwacht dat dinosauriërs deze ooit exploreerden. De vondst toont nog maar eens hoe divers dinosauriërs waren en hoeveel er nog moet worden ontdekt, zelfs in goed bestudeerde regio’s als Mongolië.”