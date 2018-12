De mier kan ze sluiten met een snelheid van 90 meter per seconde, oftewel bijna 322 kilometer per uur.

En daarmee heeft de mier Mystrium camillae niet alleen de snelste kaken ter wereld, maar gaat de beweging van die kaken ook de boeken in als de snelste dierlijke beweging die tot op heden is geregistreerd. Dat is te lezen in het blad Royal Society Open Science.

Ongebruikelijke kaken

“Deze mieren zijn heel fascinerend, omdat hun kaken heel ongebruikelijk zijn,” zo vertelt onderzoeker Andrew Suarez over M. camillae. Het filmpje hieronder laat het mooi zien. Waar andere mieren met vrij snelle kaken hun kaken openen en vervolgens sluiten, pakt M. camillae dat anders aan. De mier zet de toppen van de kaken tegen elkaar, waardoor er een enorme spanning wordt opgebouwd. De ontlading volgt wanneer de ene kaak langs de andere glijdt. De onderzoekers vergelijken het een beetje met wat er gebeurt als je met je vingers knipt.

Prooi

“De mieren gebruiken deze beweging om andere gewervelden te slaan en waarschijnlijk buiten bewustzijn te brengen,” vertelt Suarez. “De prooi wordt vervolgens naar het nest gebracht, waar deze gevoerd wordt aan de larven van de mieren.”

De onderzoekers blijven M. camillae nog wel even bestuderen. Zo willen ze graag nauwkeurig kunnen beschrijven hoe deze mieren hun supersnelle kaken in het wild gebruiken.