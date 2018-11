De Russen hebben hun onderzoek afgerond. De volgende bemande vlucht staat gepland voor begin december.

Begin oktober ging het goed mis met de lancering van de Sojoez met aan boord de Amerikaanse astronaut Nick Hague en Russische kosmonaut Alexey Ovchinin. Gelukkig landden de twee astronauten kort na de lancering wel weer veilig terug op het aardse oppervlak. De Russen lieten al gauw weten een onderzoek te starten naar de lancering. Want wat ging er nou eigenlijk precies mis?

Fout

De Russische Staatscommissie kwam tijdens een persconferentie met een onderbouwde conclusie. Zo stellen ze dat een van de sensoren niet naar behoren werkte. Zo detecteerde deze het loslaten van een van de stuwraketten niet, die vervolgens de brandstoftank raakte. Hierdoor ontstond er een explosie. De Russen hebben ook een filmpje vrijgegeven waarop te zien is hoe het misgaat:

Пуск ракеты-носителя «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем #СоюзМС10. Видео с бортовых камер pic.twitter.com/ijPnwbbS4i — РОСКОСМОС (@roscosmos) 1 november 2018

Gelukkig werkten alle reddingssystemen naar behoren en handelde ook de bemanning in overeenstemming met de instructies. Hierdoor kwam iedereen met de schrik vrij.

Hoe nu verder?

Dat is een vraag die de gemoederen voor een tijdje bezighield. Het Sojoez ruimtevaartuig is namelijk op dit moment het enige vaartuig dat tussen de aarde en ISS pendelt. En de eerstvolgende bemande vlucht stond al gepland voor december. Grote vraag is of de onderzoeksresultaten de Amerikanen en Russen voldoende vertrouwen in de Sojoez geven om deze weer in te zetten voor het vervoeren van astronauten. En het antwoord daarop lijkt een ja. Zo geeft de Russische Staatscommissie aan de lanceringen met Sojoez te herstarten. De volgende bemande vlucht naar het ruimtestation staat gepland voor 3 december. De terugvlucht zal op 20 december plaatsvinden.

Het vertrouwen van de Russen en Amerikanen in Sojoez lijkt terecht. Zo vliegt het ruimtevaartuig al meer dan vijftig jaar op en neer en wordt het gezien als de veiligste, meest beproefde en langst ontwikkelde manier om mensen in een baan rond de aarde te brengen. Binnen geringe tijd zullen ook andere ruimtebedrijven op het toneel verschijnen. Zo maken SpaceX en Boeijng zich momenteel op voor de eerste bemande vluchten naar het ruimtestation.