Het beest is zo bizar, dat hij eigenlijk niet meer op een octopus lijkt.

Onderzoekers spotten de octopus in de Golf van Mexico. Ze verkenden er een gebied dat – in ieder geval op deze diepte – eigenlijk nog nooit is verkend. En ze troffen er heel wat bijzondere soorten aan. Maar eentje – een nog ongeïdentificeerd exemplaar – spant toch echt de kroon. Het gaat om een octopus die een beetje binnenstebuiten lijkt te zitten.

Opmerkelijk

In het onderstaande filmpje kun je de bijzondere octopus zien. Ook is het commentaar te horen van verschillende deskundigen terwijl zij deze zelfde beelden voor het eerst onder ogen krijgen. Hun reacties spreken boekdelen. “Dit is opmerkelijk,” stelt één van de onderzoekers. “Mogelijk de meest bizarre inktvis die ik ooit heb gezien,” stelt een ander.

Extreem

De octopus zit helemaal opgekruld. “Het is niet ongebruikelijk om een octopus te zien die zijn armen zo helemaal naar achteren gevouwen heeft,” stelt één van de onderzoekers in het filmpje. “Dat is een typisch defensieve houding. Maar het is hier zo extreem, dat hij niet eens meer op een inktvis lijkt. Dit is een opmerkelijke observatie. En ik zou willen dat ik je met zekerheid kon zeggen wat het was.”

Overigens zijn dit zeker niet de enige opmerkelijke beelden die deze expeditie in de Golf van Mexico hebben voortgebracht. Dit filmpje – van twee octopussen die vechten om een schuilplek in een scheepswrak – mag er ook zijn. Met name de reactie van de verliezer is opvallend: de octopus slaat wild met zijn armen om zich heen. Het kan zijn dat hij dat doet om zich in het omringende sediment te begraven, maar als dat het geval is, is hij weinig succesvol. Een andere mogelijkheid is dat hij gewoon zwaar gefrustreerd is.