De nieuwe kaart moet onder meer inzicht geven in de impact die klimaatverandering op het afgelegen continent heeft.

“Tot nu waren onze topografische kaarten van Mars beter dan die van Antarctica,” vertelt onderzoeker Ian Howat. Maar met de nieuwe kaart is dat voorgoed veranderd. “Nu is dit (Antarctica, red.) het best in kaart gebrachte continent op aarde.”

IJs

De nieuwe kaart laat – in zeer hoge resolutie – een 14 miljoen km2 groot gebied zien. Zo’n 99 procent van dat gebied is bedekt met ijs en dus kwetsbaar voor opwarming. Doordat de kaart de hoogte van de gebergtes en het ijs heel nauwkeurig in beeld brengt, is het nu gemakkelijk voor onderzoekers om te zien welke impact de opwarming van de aarde op het Antarctische ijs heeft. “Nu zijn we in staat om de veranderingen in smelt en afzetting van ijs beter dan ooit te zien,” stelt onderzoeker Paul Morin. “Dat helpt ons om de impact van klimaatverandering en zeespiegelstijging beter te begrijpen.”

Reizen

De kaart is ook heel interessant voor onderzoekers die een expeditie naar Antarctica op poten willen zetten. De kaart is namelijk nauwkeurig genoeg om een route uit te stippelen over het toch wel verraderlijke Antarctische terrein.

Aan de totstandkoming van de kaart is jarenlang gewerkt. Maar liefst zes jaar fotografeerden twee satellieten het continent vanuit de ruimte. De beelden werden met speciaal ontwikkelde software die op een supercomputer draaide, verwerkt en samengevoegd tot de zeer gedetailleerde topografische kaart. “Dit is nog maar de eerste stap,” benadrukt Morin. “We hebben nooit durven dromen dat we in staat zouden zijn om zo’n grote hoeveelheid data zo accuraat te verwerken. En nu zijn we in staat om dat elk jaar te doen, zodat we de veranderingen die door de tijd heen ontstaan, kunnen zien.”