Het Chinese ruimtestation komt komend weekend namelijk naar beneden zetten.

De radarbeelden van Tiangong-1 zijn gemaakt door het Duitse onderzoeksinstituut Fraunhofer FHR. Op het moment dat de beelden gemaakt werden, was het ruimtestation zo’n 270 kilometer van het aardoppervlak verwijderd.

Lager en lager

Het ruimtestation verliest snel hoogte. Volgens ESA is het op dit moment nog zo’n 200 kilometer van het aardoppervlak verwijderd. Het zal dan ook niet lang meer duren voor het ruimtestation zich in de aardse atmosfeer boort en met grote snelheid koers zet richting de aarde.

Geen controle

Het Chinese ruimtestation werd in 2013 gelanceerd. Er werden verschillende missies naar het ruimtestation georganiseerd, waaronder ook enkele bemande. Het ruimtestation is sinds 2016 niet meer in gebruik. En ergens in dat jaar is de Chinese ruimtevaartorganisatie ook de controle over het ruimtestation kwijtgeraakt. Het betekent dat het ruimtestation dit weekend ongecontroleerd naar beneden komt zetten en mensen dus geen enkele invloed uit kunnen oefenen op het moment en de plek waarop dat gebeurt.

Voorspelling

ESA verwacht dat het ruimtestation ergens tussen de ochtend van 31 maart en de vroege ochtend van 2 april. En dat gaat ergens tussen 43 graden noorderbreedte en 43 graden zuiderbreedte gebeuren (een zeer ruime zone, waar Nederland en België echter net buiten vallen). Dat er zoveel onduidelijkheid is over het moment waarop en de plek waar Tiangong-1 naar beneden komt, wordt niet alleen veroorzaakt door het feit dat het ruimtelab ongecontroleerd naar beneden komt. Ook het feit dat onze atmosfeer zeer dynamisch is en we niet precies weten hoe het Chinese ruimtestation tijdens zijn reis door de atmosfeer uit elkaar gaat vallen, speelt een rol.

Want niemand verwacht dat Tiangong-1 de rit door de atmosfeer gaat overleven. En dat is eigenlijk goed nieuws. Het betekent namelijk dat mensen op aarde weinig te vrezen hebben van het ruimtestation. Wanneer het in de atmosfeer in kleinere stukken uiteenvalt, is de kans groot dat die stukken in de atmosfeer verbranden en het oppervlak dus niet halen. Natuurlijk is er altijd een kans dat brokstukken de rit door de atmosfeer wel overleven, maar de kans dat mensen op aarde door die brokstukken worden geraakt, is nihil (zo’n 10 miljoen keer kleiner dan de jaarlijkse kans die een mens heeft om door de bliksem geraakt te worden).