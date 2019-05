Het slechts iets aangepaste hout heeft een enorm koelend effect.

Heel wat mensen verwarmen hun huis in de winter met behulp van hout; hun houtkachel maakt dan overuren. Maar wist je dat je je huis ook met hout kunt koelen? En wel dankzij onderzoekers van de universiteit van Maryland. Zij pasten hout ietsje aan, waardoor het opeens een koelend effect heeft.

Hoe werkt het?

De onderzoekers ontdeden het hout van lignine: een stofje dat hout sterk maakt en kleur geeft. Zonder lignine blijft een zwak, bleek materiaal over. Niemand zit natuurlijk te wachten op een zwak bouwmateriaal. En dus persten de onderzoekers het lignine-loze hout samen. Daarnaast voegden ze nog een waterafstotende coating toe om het hout te beschermen. Het resultaat is een helderwit bouwmateriaal dat sterker is dan staal én een koelend effect heeft.

Koel

Het aangepaste hout is licht van kleur, waardoor het zonlicht reflecteert. Maar dat is nog niet alles. Het hout koelt ook nog op een andere manier. Waar ‘gewoon’ hout infrarode straling afgeeft die de omringende lucht verwarmt, geeft het aangepaste hout – doordat de structuur veranderd is – infrarode straling af die letterlijk langs de luchtmoleculen heengaat en zo de ruimte in verdwijnt.

Arizona

Experimenten bewijzen dat het hout echt een verschil kan maken. In het warme Arizona lag de temperatuur van het hout bijvoorbeeld gemiddeld 9 graden Celsius lager dan die van de omringende lucht. Volgens de onderzoekers kan toepassing van dit hout de kosten van airconditioning enorm terugdringen. In het geval van woningen die na 2004 zijn gebouwd, zou het zelfs om een kostenbesparing van zo’n 20% kunnen gaan.

“Koelend hout, gemaakt van alleen maar hout – dat wil zeggen: geen andere componenten zoals polymeren – kan als groen bouwmateriaal jouw huis verkoelen,” aldus onderzoeker Liangbing Hu. En doordat het duurzaam geproduceerd kan worden én het energieverbruik van airco’s terug kan dringen, is het in feite op twee manieren een milieuvriendelijke oplossing, die bovendien – volgens de onderzoekers – gemakkelijk kan worden opgeschaald.