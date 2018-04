Dit front rolt al 5 miljard jaar vrijwel onaangetast door de ruimte.

Het koufront bevindt zich in het Perseus-cluster dat duizenden sterrenstelsels herbergt. Tussen die sterrenstelsels bevindt zich superheet gas met een temperatuur die rond de 80 miljoen graden ligt. Maar in dit cluster bevindt zich ook een stroom relatief koud gas, met een temperatuur van slechts 30 miljoen graden. Deze koude stroom gas zou zo’n 5 miljard jaar geleden zijn ontstaan en reist sindsdien met een snelheid van zo’n 480.000 kilometer per uur door de ruimte.

Chandra

Wetenschappers hebben dit bijzondere koufront nu met behulp van NASA’s röntgenobservatorium Chandra nog eens bestudeerd. Wat de onderzoekers daarbij met name verraste, is dat het randje van het koufront gedurende de lange, wilde reis door de ruimte intact is gebleven. “De omvang, leeftijd, snelheid en scherpte van dit koufront is opmerkelijk,” aldus onderzoeker Stephan Walker. “Alles omtrent dit kosmische weersysteem is extreem.”

Turbulentie

Je moet je bedenken dat de gasstroom terwijl deze zich door de ruimte haast, door een extreme omgeving beweegt. Zo heeft deze onder meer te maken met turbulentie veroorzaakt door het supermassieve zwarte gat in het hart van Perseus. “Maar op de ene of andere manier heeft het randje van het koufront dit bombardement overleefd,” aldus onderzoeker John ZuHone. “In plaats van geërodeerd of uitgesmeerd te zijn, heeft de rand zich gesplitst in twee duidelijke scherpe randen.”

Grote vraag is natuurlijk hoe het koufront zo scherp blijft. “Onze computersimulaties voorzien ons van belangrijke aanwijzingen,” stelt onderzoeker Jeremy Sanders. “Het lijkt erop dat magnetische velden zich over het koufront gedrapeerd hebben en zich bijna als een schild gedragen en het koufront beschermen tegen de krachten van de rest van het cluster.”