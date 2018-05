Deze voldragen Siamese tweeling is een uitzonderlijk zeldzame vondst.

Het is 2016 wanneer in een bos in Minnesota een bijzondere ontdekking wordt gedaan. Een paddenstoelenverzamelaar stuit er op twee reekalfjes die één lichaam delen. “Het is geweldig en extreem zeldzaam,” aldus onderzoeker Gino D’Angelo. Nog niet eerder hebben onderzoekers twee voldragen reekalfjes gezien die één lichaam delen.

De reekalfjes werden kort na hun ontdekking ingevroren, zodat ze in een later stadium konden worden onderzocht. En dat onderzoek is net afgerond. De reekalfjes ondergingen een CT-scan en autopsie. Ook werd er een MRI-scan gemaakt. Het onderzoek wijst uit dat de twee reekalfjes een eigen nek en kop hadden, maar een lichaam delen. Hun vacht, hoofden en benen zijn normaal. En de patronen op de vacht noemt D’Angelo “vrijwel perfect”.

Niet levensvatbaar

De reetjes zijn voldragen, zo is in dit paper te lezen. Maar ze zijn dood geboren; longonderzoek wijst uit dat ze nooit adem hebben gehaald. “Hun anatomie wijst erop dat de reetjes nooit levensvatbaar zijn geweest,” stelt D’Angelo. Zo hebben ze onder meer een vervormde en gedeelde lever en twee harten die echter één hartzak delen.

Verzorgd

Hoewel de reetjes geen schijn van kans maakten, zijn ze waarschijnlijk liefdevol door hun moeder verzorgd. “Ze werden verzorgd en in een natuurlijke positie gevonden, wat suggereert dat de moeder probeerde om na de bevalling voor hen te zorgen. Het moederinstinct is heel sterk.” Waarom de twee reekalfjes een lichaam delen, is onbekend. “Zelfs bij mensen weten we dat niet. We denken dat het komt door een onnatuurlijke splitsing van cellen tijdens de vroege ontwikkeling van de embryo.”

Wat wel zeker is, is dat het een heel unieke vondst is. De meeste Siamese tweelingen komen al in de baarmoeder te overlijden. Bovendien komt het zelden voor dat in het wild Siamese tweelingen worden ontdekt. Tot op heden zijn er tussen 1671 en 2006 slechts 19 Siamese tweelingen in het wild gevonden, waarvan er vijf tot de familie der herten kunnen worden gerekend.