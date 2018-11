Onder ideale omstandigheden zijn er zo’n 13 meteoren per uur te aanschouwen.

Het is weer november, en dat betekent leoniden tijd! De meteorenzwerm bestaat uit brokstukken en stof van de komeet Temple/Tuttle. De ‘meteorenregen’ is waar te nemen vanuit het sterrenbeeld Leeuw (Leo). De zwerm zal op zaterdag 17 november rond 20.00 zijn maximum bereiken, aldus Hemel.waarnemen.com.

Meteorenregen

Rond 7:00 zal de radiant van de zwerm in het hoogste punt (op 60°) aan de hemel staan. En onder de ideale omstandigheden zijn er zo’n 13 meteoren per uur waar te nemen. De maan kan wellicht roet in het eten gooien; zo is deze voor ongeveer 75% procent verlicht, en daarmee een grote stoorzender. De zwakkere meteoren zullen hierdoor helaas niet zichtbaar zijn. De zwerm is het beste te zien op 18 november rond 5:45. De radiant van de zwerm staat dan ongeveer 56° boven de zuidzuidoostelijke horizon. Samen met meteoren van andere zwermen en sporadische meteoren, zijn er in totaal 34 ‘vallende sterren’ per uur te zien.

Ruimtepuin

Meteoren komen van overgebleven kometen en afgebroken stukjes planetoïden. Hoewel meteoren ook wel vallende sterren worden genoemd, gaat het in werkelijkheid dus om minuscule stukjes steen en gruis. Deze komen onder hoge snelheden de aardatmosfeer binnen en verdampen op ongeveer 80-120 kilometer hoogte. Dit is te zien als vurige en kleurrijke strepen in de lucht. Zoals gezegd zijn Leoniden afkomstig van de komeet Temple Tuttle. Het kost de komeet 33 jaar om een rondje om de zon te maken.

Benieuwd naar de meteorenregen? Oriënteer jezelf dan met je voeten naar het oosten, lig plat op je rug en kijk omhoog. In minder dan een halfuur zijn je ogen aan het donker gewend en kun je volop van de meteorieten genieten. Kijk niet alleen naar het sterrenbeeld Leeuw om de Leoniden te zien; ze zijn namelijk over de gehele nachtelijke hemel te bezichtigen. Het is eigenlijk zelfs beter om weg te kijken van de radiant. Vanuit dit perspectief zullen de Leoniden langer, en spectaculairder lijken.