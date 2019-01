Nieuw gifje laat heel mooi de propeller-achtige beweging van het Kuipergordelobject zien.

Op 1 januari gebeurde het dan: de historische scheervlucht van ruimtesonde New Horizons langs het verste hemellichaam ooit bezocht; Ultima Thule. En sindsdien druppelt nieuwe informatie over het object binnen (lees hier wat we tot nu toe weten). Onderzoekers hebben nu een nieuw filmpje vrijgegeven waarop de rotatie van het kuipergordelobject Ultima Thule prachtig te zien is. Het gifje is gemaakt door de Long Range Reconnaissance Imager (LORRI) aan boord van New Horizons. Op de beelden is te zien hoe de ruimtesonde – in een verkorte negen uur – op het object afstevent.

New 📸! Around and around: This gif shows the propeller-like rotation of #UltimaThule as seen by the Long Range Reconnaissance Imager (LORRI) aboard @NASANewHorizons as the spacecraft sped toward its close encounter. @nasa https://t.co/lBM4L8EctG pic.twitter.com/8PhJHsvVFa — Johns Hopkins APL (@JHUAPL) 15 januari 2019

Propeller

Ook is te zien hoe de kleine, ijzige rots ronddraait als een propeller. Verder is ook goed de vorm van het kuipergordelobject te aanschouwen. Zo lijken het twee aan elkaar gelijmde bollen die ongeveer 33 kilometer lang zijn.

Beelden

Aan het begin van het filmpje is New Horizons zo’n 500.000 kilometer van Ultima Thule verwijderd. Ter vergelijking, dit is verder dan de afstand van de aarde naar de maan. Tijdens het filmpje zie je het kuipergordelobject echter gestaag groter en gedetailleerder worden. Op het laatste beeld is New Horizons het object tot 28.000 kilometer genaderd.

Rotatieperiode

De rotatieperiode van Ultima Thule is ongeveer 16 uur. Het gifje beslaat dus iets meer dan een halve rotatie. De onderzoekers zullen onder meer deze beelden gebruiken om de driedimensionale vorm van Ultima Thule beter te bepalen, om op die manier de aard en oorsprong van het object te achterhalen.

Benieuwd naar meer? Er worden binnenkort nieuwe beelden verwacht:

Waiting for new #UltimaThule pics? More flyby images are on the way! In addition to the homepage (https://t.co/S0Hjquzxr9), the @NASANewHorizons team will also post new images on the raw image site in the coming days! https://t.co/8bz5Rnzrq4 pic.twitter.com/NYoSz2UnLd — Johns Hopkins APL (@JHUAPL) 15 januari 2019

Echter duurt het een tijdje voordat deze foto’s de aarde hebben bereikt. Zo dook New Horizons vlak na zijn scheervlucht langs Ultima Thule – vanaf de aarde gezien – achter de zon. Hierdoor was het voor vijf dagen niet mogelijk om data terug naar huis te sturen. In de komende weken zullen de onderzoekers weer met nieuwe updates komen. Het kan echter in totaal zo’n 20 maanden duren voordat alle data die New Horizons verzameld heeft, binnen zijn.