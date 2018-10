Onderzoekers beweren in een nieuw paper in Nature dat simpele levensvormen zelfs vandaag de dag nog kunnen overleven op de rode planeet.

Het gaat hierbij om gepekeld water onder het oppervlak van Mars. In dit gepekelde water is nét genoeg moleculair zuurstof aanwezig om aerobe microben in leven te houden. Aeroben zijn organismen die zuurstof gebruiken. Zelfs simpele dieren – zoals sponzen – zouden in theorie op Mars kunnen overleven.

Dit beweren onderzoekers in een nieuw paper in Nature.

Op aarde kwamen aeroben en fotosynthese tegelijkertijd op, waardoor de hoeveelheid zuurstof aanzienlijk toenam. Op Mars is zuurstof schaars. Er wordt een klein beetje zuurstof geproduceerd door de afbraak van koolstofdioxide door licht. Voorheen gingen wetenschappers ervan uit dat het te weinig zou zijn om organismen in leven te houden.

Onderzoeker Vlada Stamenković en zijn collega’s hebben nu berekend hoeveel moleculair zuurstof kan worden opgelost in gepekeld water onder verschillende specifieke omstandigheden op Mars. Ze ontdekten dat de hoeveelheid moleculaire zuurstof nabij de polen opvallend hoog is. Sommige bronnen van gepekeld water zouden wel eens genoeg moleculair zuurstof kunnen bevatten om organismen in leven te houden. In het verleden vonden Marsrovers verschillende geoxideerde stenen. De bevindingen van de onderzoekers verklaren mogelijk hoe deze stenen zijn ontstaan.

Op 1,5 kilometer diepte

En hoe diep moeten rovers boren om mogelijk leven te vinden? In het paper spreken de onderzoekers over gepekelde wateren met een temperatuur van 205 Kelvin (omgerekend -68 graden Celsius) op een diepte van 1,5 kilometer onder het Martiaanse oppervlak. Dat is dus nog best een uitdaging, maar niet onmogelijk. Enkele jaren geleden hebben de Russen wel eens door 3,5 kilometer diep ijs geboord om in het Vostokmeer te kijken. Wellicht dat we in de verre toekomst ook wel een soort boorplatform op Mars kunnen bouwen. Elon Musk, lees je mee?

Geen bewijs dat er ook daadwerkelijk leven is

In de conclusie van het paper benadrukken de onderzoekers dat dit niet betekent dat er leven op Mars is. “We weten niet of er leven op Mars is”, schrijft de auteur. “We hebben ons alleen gefocust op de vraag of Mars leefbaar is. (..) Als er een alternatieve bron van zuurstof aanwezig is op een planeet, dan vergroot dit de kans om leven te vinden op andere planetaire lichamen.”