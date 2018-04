De astronomen troffen een verborgen neutronenster aan.

ESO’s Very Large Telescope, Hubble en Chandra keken gezamenlijk naar gloeiende gaswolken in de Kleine Magelhaense Wolk. De nevel is ontstaan na een supernova-explosie, die zo’n 2.000 jaar geleden plaatsvond. Tenminste, gezien vanaf de aarde. Het supernovarestant is namelijk 200.000 jaar lichtjaar verwijderd van de aarde. Dit betekent dat het licht al 200.000 jaar heeft afgelegd en dat de explosie in feite dus veel langer geleden plaatsvond.

Maar is het object dat de explosie veroorzaakte? Wetenschappers hebben een opmerkelijke ring van gas in het supernovarestant 1E 0102.2-7219 gevonden. Het gaat hierbij om een langzaam uitdijende gasring rond een röntgenbron. Deze röntgenbron is jaren geleden al ontdekt en kreeg toen de naam p1. Volgens wetenschappers is deze röntgenbron een solitaire neutronenster met een zwak magnetisch veld.

“Als je naar een puntbron zoekt, dan helpt het wel wanneer het universum er letterlijk een cirkel omheen heeft getrokken om je te laten zien waar je zoeken moet,” concludeert wetenschapper Frédéric Vogt van ESO.

Astronomen denken dat het wemelt van de solitaire neutronensterren met zwakke magnetische velden. Maar deze objecten, die zwaarder zijn dan onze zon en slechts twintig kilometer groot zijn, zijn moeilijk te vinden omdat ze alleen op röntgengolflengten stralen. P1 is alleen optisch geïdentificeerd en dat is nog bijzonderder.