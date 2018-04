Eigenlijk zou TESS afgelopen nacht gelanceerd worden, maar er moeten nog enkele analyses uitgevoerd worden.

De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie en SpaceX zijn nogal spaarzaam met details en vertellen niet waarom de analyses nodig zijn, maar verklaren dat de planetenjager TESS nog wel in een uitstekende conditie is. Kortom, we hoeven ons geen zorgen te maken.

De lancering vindt op zijn vroegst plaats op donderdag om 0:51 uur Nederlandse tijd. De lancering is live te volgen via NASA TV.

Over TESS

Ruimtetelescoop TESS gaat zijn ogen richten op 200.000 van de helderste sterren in onze omgeving, waardoor er hopelijk honderden aardachtige planeten rond deze sterren gevonden worden. Net als Kepler zoekt TESS naar dipjes in sterrenlicht, wat een teken kan zijn van de aanwezigheid van een exoplaneet. Toch zijn er ook verschillen: Kepler keek naar sterren op grote afstand van de aarde, terwijl TESS het dichter bij huis zoekt.