En daarmee wordt het niet gemakkelijker om donkere materie te identificeren…

Nieuwe observaties wijzen erop dat een sterrenstelsel in het cluster Abell 3827 zich toch niet heeft losgemaakt van de omringende donkere materie en veegt het idee dat donkere materie de interactie aangaat met andere krachten dan zwaartekracht alleen, van tafel. Dat hebben onderzoekers bekend gemaakt tijdens de European Week of Astronomy and Space Science in Liverpool

Wat is donkere materie?

Slechts vijf procent van het universum bestaat uit materie die wij kunnen zien. Maar liefst 68% bestaat uit donkere energie. En de resterende 27% is donkere materie. Dat laatste is een vrij mysterieus goedje dat we niet kunnen zien en waarvan we niet weten hoe het in elkaar steekt. Dat het er is, kunnen we onder meer afleiden uit de bewegingen van roterende sterrenstelsels die naar men vermoedt zonder aanwezigheid van donkere materie uit elkaar moeten vliegen.

Abell 3827

Al jaren proberen onderzoekers meer grip te krijgen op donkere materie en een paar jaar geleden leken ze een belangrijke stap te hebben gezet. Wetenschappers concludeerden toen op basis van observaties met ruimtetelescoop Hubble dat een sterrenstelsel in het cluster Abell 3827 zich had losgemaakt van de donkere materie eromheen. Een dergelijke scheiding zou je mogen verwachten als sterrenstelsels met elkaar in botsing komen en donkere materie ook met andere krachten dan zwaartekracht alleen de interactie aangaat. Onderzoekers waren dan ook opgetogen: dit bewees dat donkere materie niet zo onverstoorbaar was als gedacht en niet alleen de interactie aanging met de zwaartekracht.

Toch niet

Maar dezelfde onderzoeksgroep komt nu met nieuwe data die aantonen dat donkere materie zich toch niet los heeft gemaakt van het betreffende sterrenstelsel. De metingen in het cluster blijken keurig overeen te komen met donkere materie die zich alleen laat beïnvloeden door de zwaartekracht.

ALMA

De onderzoekers trekken hun conclusies op basis van waarnemingen met het Atacama Large Millimeter Array (ALMA) in Chili. “De werkelijke positie van de donkere materie werd duidelijker dan in onze vorige observaties,” stelt onderzoeker Lilya Williams.

De nieuwe bevindingen zijn ergens slecht nieuws. “Zolang donkere materie niet de interactie aangaat met het universum eromheen, is het erg lastig om uit te vinden wat het is,” legt onderzoeker Richard Massey uit.