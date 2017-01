Een Zuid-Amerikaanse vleermuis voedt zich niet alleen met het bloed van vogels, maar drinkt ook mensenbloed. De ruigpootvampier gebruikt zijn vlijmscherpe hoektanden om een stukje huid weg te snijden om daarna bloed op te likken.

Onderzoeker Enrico Bernard van de universiteit van Pernambuco en zijn teamleden analyseerden zeventig uitwerpselen van de ruigpootvampier (D. ecaudata). Van vijftien uitwerpselen kon het DNA worden vastgesteld. Wat blijkt: drie monsters bevatten sporen van mensenbloed. “Dit is verrassend, want de ruigpootvampier is niet aangepast om zich te voeden met het bloed van zoogdieren”, reageert Bernard op NewScientist.com.

Het bloed van zoogdieren is namelijk anders dan vogelbloed. Vogelbloed is vetter, terwijl het bloed van zoogdieren meer eiwitten bevat en dikker is. Tijdens eerdere experimenten met ruigpootvampieren schotelden onderzoekers de dieren varkensbloed en geitenbloed voor, maar de vleermuizen weigerden zich daarmee te voeden.

Ontbossing

Mogelijk wordt de vleermuis gedwongen om mensenbloed te proeven. De ruigpootvampier jaagt doorgaans op sluithoenders en guans. Het Braziliaanse leefgebied van deze vogels krimpt als gevolg van ontbossing. Daarnaast jagen mensen op deze vogels, waardoor de ruigpootvampier niet langer een kieskeurige eter is.

Kippenbloed

Naast mensenbloed verorberen de vleermuizen ook kippenbloed. Deze kippen leven op boerderijen in directe omgeving.

Inbreker

Bernard en zijn collega’s vermoeden dat de vleermuizen inbreken bij de lokale bevolking. Dankzij gaten in daken en ramen vliegen ze slaapkamers van mensen binnen om bloed te drinken. Een andere mogelijkheid is dat de ruigpootvampier alleen mensen die buiten een dutje doen – bijvoorbeeld in een hangmat – aanvalt. De onderzoekers hopen dankzij vervolgonderzoek erachter te komen welk scenario klopt.

Gevaarlijk?

Aangezien een ruigpootvampier niet meer dan een theelepeltje bloed drinkt, hoeven Brazilianen niet bang te zijn dat ze gedood worden door de vleermuis. Of misschien toch wel? De onderzoekers maken zich zorgen vanwege de mogelijke overbrenging van hondsdolheid. Regelmatig vinden er uitbraken plaats in Brazilië. “Daarnaast draagt deze vleermuis het hantavirus bij zich”, reageert Daniel Becker van de universiteit van Georgia in Athens (Verenigde Staten). Het hantavirus kan ook overgebracht worden door knaagdieren. Zo doodde het hantavirus in 1993 tientallen mensen in de Verenigde Staten, nadat de muizenpopulatie in het zuidwesten in korte tijd explodeerde door extreme regenval.