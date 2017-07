Een dreumes van zeventien maanden oud weet precies wie de baas is. Dat blijkt uit onderzoek van de universiteit van Washington.

Aan het onderzoek deden tachtig dreumesen mee. De kinderen kregen een introductiefilmpje te zien. In deze video is te zien hoe een pop dominanter is dan een andere pop. De kinderen zagen dit filmpje zes keer. Daarna kregen de dreumesen verschillende video’s te zien, waaronder een video waarin de onderdanige pop meer LEGO-steentjes kreeg dan de dominante pop.

Waarom poppen? Onderzoekers Sommerville en Enright gebruikten poppen en geen echte mensen. Poppen lijken namelijk allemaal op elkaar, hebben geen gezichtsuitdrukkingen en reageren niet emotioneel. Hierdoor leiden ze minder af dan echte acteurs.

Uit het onderzoek blijkt dat de kinderen gemiddeld zeven seconden langer kijken naar video’s waarin de zwakke pop wint. Blijkbaar verrast de uitkomst van het filmpje de kijkers, waardoor ze langer geboeid zijn.

Kijkersfile

Eigenlijk werkt het principe hetzelfde als bij een ongeluk. Wanneer er een groot ongeluk plaatsvindt op de snelweg, dan ontstaat er vaak een kijkersfile in de andere richting. Logisch, we zien niet dagelijks een ongeluk op de snelweg. Het gaat tegen de bestaande verwachting in, waardoor we als volwassenen langer geboeid zijn. Dit geldt ook voor kinderen, zelfs wanneer ze nog zeer jong zijn. Wie keek er vroeger niet urenlang naar de goochelshows van Hans Kazan?

Rangschikking vindt op jonge leeftijd plaats

“Dit laat zien dat jonge kinderen al gebeurtenissen plaatsen en mensen rangschikken”, zegt professor Jessica Sommerville. Haar paper verscheen deze maand in het wetenschappelijke vakblad Cognition. “Wanneer iemand op jonge leeftijd een dominant persoon ziet, die door zijn of haar gedrag meer spullen krijgt, dan vormt dat wellicht ons beeld van de wereld.”

Dominantie of (in)competentie?

Maar gaat het wel echt om dominantie? “Het kan zijn dat de dominante pop juist als meer volhardend of competent werd gezien in de ogen van dreumesen”, zegt student Elizabeth Enright, die tevens meewerkte aan het onderzoek.