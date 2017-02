Dronetechnologie en astrofysica: is dat een goede combinatie? Onderzoekers van de Liverpool John Moores University laten zien dat drones met kennis van zaken helpen om bedreigde dieren te beschermen.

Professor Serge Wich is een pionier op het gebied van drones. Hoewel de eerste astronomen telescopen op aarde gebruikten om naar boven te kijken, gebruiken drones dezelfde technologie om naar de aarde te kijken. “Zogenoemde ‘natuurbeschermingdrones’ helpen stropers op te sporen en illegale ontbossing te stoppen”, zegt Wich. “Dit zijn praktijken die ervoor zorgen dat dieren met uitsterven worden bedreigd, zoals neushoorns, orang-oetans en olifanten. Dezelfde techniek die we gebruiken om objecten in het verre universum te vinden gebruiken we nu ook dichter bij huis.”

Drones maken een thermogram van een dier of mens. Dit wordt gedaan door dezelfde thermale camera’s als die astrofysici gebruiken om de zwakste objecten in het heelal te fotograferen. De thermogram van een dier is een soort vingerafdruk. Een drone heeft toegang tot een database met allerlei andere thermale vingerafdrukken. Op die manier kan de drone gemakkelijk een dier identificeren op basis van het hittebeeld.

De volgende stap is dat een drone ook daadwerkelijk hulp kan verlenen als er iets mis gaat. Wich: “We hopen in realtime geolocaties te krijgen van dieren die in het nauw worden gedreven door stropers of informatie te krijgen over het gewicht en de gezondheid van dieren.” Op die manier weten rangers wanneer het mis dreigt te gaan en ze in moeten grijpen.

Het paper van de onderzoekers is te lezen in het wetenschappelijke vakblad International Journal of Remote Sensing.