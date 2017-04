Het is voor het eerst dat de vliegende robotjes zijn ingezet om een actieve en lastig toegankelijke vulkaan te bestuderen.

De drones bestudeerden de Volcán de Fuego en Volcán de Pacaya in Guatemala. Dat deden ze in opdracht van onderzoekers van de universiteit van Cambridge en Bristol.

Sensoren

De drones waren uitgerust met tal van sensoren die onder meer de temperatuur en luchtvochtigheid van de aswolken maten. Ook werden er meerdere foto’s van de uitbarstende vulkanen gemaakt. De drones vlogen daartoe tot wel drie kilometer hoog. “De sensoren helpen ons niet alleen om de uitstoot van vulkanen beter te begrijpen, maar kunnen in de toekomst ook gebruikt worden om de lokale bevolking te waarschuwen voor naderende uitbarstingen – in het bijzonder als we de vluchten kunnen automatiseren,” vertelt Emma Liu.

Toegankelijk

Liu is bijzonder in haar nopjes met het werk van de drones. Ze benadrukt dat de vliegende robots van grote waarde zijn wanneer onderzoekers een actieve vulkaan en de uitstoot van deze vulkaan willen monitoren. “In het bijzonder wanneer de regio nabij de uitbarsting gevaarlijk of ontoegankelijk is.”

Informatie

De eerste vluchten boven de vulkanen in Guatemala kunnen gezien worden als testvluchten. Maar ze leverden ook waardevolle informatie op, vertelt onderzoeker Kieran Wood. De drones vlogen over een periode van meerdere dagen herhaaldelijk over de vulkanen en maakten foto’s. “Ze legden de snel veranderende topografie van Fuego’s top vast. Deze lieten zien dat de vulkaan niet op één, maar op twee plaatsen uitbarstte.”

Natuurlijk zijn het geen huis-tuin-en-keuken-drones die de onderzoekers nabij de vulkanen de lucht in stuurden. De drones zijn door engineers aangepast om op grote afstand van de bestuurder, grote hoogte en in een gevaarlijke omgeving te opereren.