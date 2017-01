Nieuw onderzoek wijst uit dat de dwergplaneet bedekt is met materiaal dat afkomstig is van andere hemellichamen.

Ceres bevindt zich in de planetoïdengordel en wordt beschouwd als een dwergplaneet én een planetoïde. Onderzoekers stellen – afgaand op het uiterlijk van Ceres – dat deze behoort tot de C-klasse planetoïden. Ruimtestenen die tot deze klasse behoren, zijn koolstofhoudend.

Planetoïden

Maar nieuw onderzoek toont nu aan dat het oppervlak van Ceres helemaal niet zo koolstofrijk is. Dat de dwergplaneet eerder toch voor koolstofrijk werd aangezien, komt doordat het oppervlak bedekt is met koolstofrijk materiaal dat niet op Ceres thuishoort. “Het is puin van planetoïde-inslagen die waarschijnlijk tientallen miljoenen jaren geleden plaatsvonden,” stelt onderzoeker Franck Marchis.

Gemigreerd? Eerder is op Ceres al klei met daarin ammoniak en water teruggevonden. “Het kan erop wijzen dat de dwergplaneet aan de rand van het zonnestelsel is ontstaan en op de één of andere manier naar zijn huidige locatie is gemigreerd,” vertelt Vernazza.

Misleidend

Het onderzoek laat zien dat het oppervlaktemateriaal van een planetoïde niet altijd verraadt waaruit de planetoïde is opgebouwd. In andere woorden: het jasje van een planetoïde kan misleidend zijn. “We moeten deze objecten niet op basis van hun uiterlijk beoordelen,” stelt onderzoeker Pierre Vernazza.

SOFIA

De onderzoekers trekken hun conclusies op basis van observaties van SOFIA, een vliegend observatorium dat bestaat uit een telescoop die in een Boeing 747SP is ingebouwd. De telescoop – die op minimaal 12 kilometer hoogte actief is – doet waarnemingen in infrarood en submillimeter golflengtes.

Ceres is niet het enige hemellichaam dat bedekt is met materiaal afkomstig van andere objecten. Ook maantje Charon wordt bijvoorbeeld bedekt met materiaal van een andere hemellichaam (Pluto). En onderzoekers vermoeden dat kometen en planetoïden de jonge aarde van een coating voorzagen die allerlei materialen bevatte die belangrijk zijn voor het ontstaan van leven: water, maar ook organische substanties.