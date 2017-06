E-sigaretten blijken net zo goed als gewone sigaretten in staat te zijn om DNA-beschadigingen te veroorzaken.

Dat stellen Amerikaanse wetenschappers in het blad ACS Sensors. In hun studie vergelijken ze e-sigaretten met en zonder nicotine met gewone sigaretten met en zonder filter.

Apparaat

De onderzoekers maakten daarbij gebruik van een 3D-geprint apparaatje dat na kan gaan in welke mate bepaalde stoffen DNA-beschadigingen veroorzaken. In het apparaatje werden menselijke stofwisselingsenzymen en menselijk DNA in contact gebracht met stoffen die in de e-sigaret en stoffen die in een gewone sigaret zitten. Terwijl deze stoffen getest werden, werden ze omgezet in hun metabolieten (iets wat ook in het menselijk lichaam gebeurt). En reacties tussen die metabolieten en het DNA genereert licht dat door een camera werd gedetecteerd. De intensiteit van dat licht verraadt binnen vijf minuten in welke mate de stoffen DNA-beschadigingen veroorzaken. “Wat wij ontwikkeld hebben, is heel goedkoop om te maken, heel efficiënt en kan door bijna iedereen gebruikt worden,” vertelt onderzoeker James Rusling over het apparaat.

Met en zonder nicotine

Uit het onderzoek blijkt dat e-sigaretten die nicotine bevatten net zo goed als gewone sigaretten zonder filter in staat zijn om DNA-beschadigingen te veroorzaken. De studie toont verder aan dat de damp van e-sigaretten die geen nicotine bevatten net zoveel DNA-beschadigingen veroorzaakt als die van sigaretten met filter. Mogelijk komt dat doordat er zoveel chemische stoffen in de damp van de e-sigaret zitten.

“We kunnen concluderen dat e-sigaretten de potentie hebben om net zoveel DNA-schade te veroorzaken als ongefilterde, gewone sigaretten”

Kanker

DNA-beschadigingen leiden tot cellulaire mutaties, die weer kunnen leiden tot kanker. In welke mate e-sigaretten leiden tot DNA-beschadigingen, is afhankelijk van de hoeveelheid damp die de roker inademt, welke stoffen er exact in de e-sigaret zitten en of er nicotine inzit, zo benadrukken de onderzoekers. Maar dat doet niets af van hun belangrijkste conclusie. “We kunnen concluderen dat e-sigaretten de potentie hebben om net zoveel DNA-schade te veroorzaken als ongefilterde, gewone sigaretten,” stelt onderzoeker Karteek Kadimisetty.

Onduidelijkheid

E-sigaretten zijn door een accu aangedreven sigaretten die een vloeistof verwarmen en omzetten in een damp die geïnhaleerd kan worden. De vloeistof die in een e-sigaret zit, bestaat meestal uit propyleenglycol, glycerine, nicotine en een smaakje, zoals menthol, kers of vanille. Er zijn ook e-sigaretten verkrijgbaar zonder nicotine. Doorgaans worden e-sigaretten gezien als een beter alternatief voor de gewone sigaret. Maar onduidelijk is nog altijd of de e-sigaret wel echt een gezonder alternatief is. “Sommige mensen gebruiken e-sigaretten veelvuldig, omdat ze denken dat het geen kwaad kan,” stelt Kadimisetty. “Wij wilden nagaan wat er exact met het DNA gebeurt.”

De onderzoekers gingen er in hun studie vanuit dat 20 trekjes van een e-sigaret ongeveer overeenkwam met het roken van 1 gewone sigaret. Dat is in lijn met eerder onderzoek. De onderzoekers gingen na wat 20 trekjes, 60 en 100 trekjes van een e-sigaret voor effect hadden. Daaruit blijkt dat de potentiële DNA-schade die e-sigaretten kunnen veroorzaken, toeneemt naarmate men meer trekjes neemt.