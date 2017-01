Ken je dat? Van die taken waar je helemaal geen zin in hebt en die je maar voor je uit blijft schuiven? Niet meer doen! Want meestal zijn dat de taken die – als je ze eenmaal uitvoert – de grootste en meest positieve impact op je werk en leven zullen hebben.

Maar ja, hoe doe je dat? Afrekenen met je uitstelgedrag? Mark Twain had daar wel goeie ideeën over. Hij bedacht het volgende: begin elke ochtend met het eten van een levende kikker en geen enkele taak zal je die dag nog tegenstaan en aanleiding geven tot uitstelgedrag. Leuk bedacht, natuurlijk, maar kan dat echt niet anders? Jawel, je kunt ook het boek ‘Eat that frog‘ van Brian Tracy lezen. In dat boek doet Tracy – die je met recht een selfmade man kunt noemen – dé methode uit de doeken om te stoppen met uitstellen en superproductief te worden. Want tja, werkelijk productief word je natuurlijk pas als je gewoon aan de slag gaat met de taken waar je geen zin in hebt.

Tracy neemt de lezer aan de hand en legt in korte en krachtige hoofdstukken – zoals je die van een productiviteitsgoeroe mag verwachten – uit hoe je jouw kikkers (de taken die je tegenstaan) identificeert en te lijf gaat. En passant rekent hij nog even af met wat fabels (zo presteren mensen doorgaans echt niet beter onder tijdsdruk en ben je vaak juist uitstekend op de hoogte van wat werkelijk belangrijk is als je géén smartphone bezit).

Het boek is een aanrader voor eenieder die vertrouwd is met de eindeloze to do-lijst en maar geen grip krijgt op alle taken die hem of haar worden toebedeeld. Nieuwsgierig geworden? Stop dan met uitstellen en léés dat boek! Je kunt het hier” target=”_blank”>hier bestellen!