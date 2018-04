Voor het verkrijgen van een ‘gewone’ vriend moet je 90 uur uittrekken.

Dat hebben onderzoekers van de universiteit van Kansas uitgezocht. “Je moet er die tijd in steken,” legt onderzoeker Jeffrey Hall. “Je kunt niet in je vingers knippen en een vriend maken. Het onderhouden van goede relaties is het belangrijkste wat je in je leven doet – de meeste mensen kunnen dat op hun sterfbed beamen.”

Onderzoek

Hall en een collega trekken die conclusie onder meer op basis van een onderzoek onder mensen die onlangs naar een nieuwe plek waren verhuisd en daar nieuwe vrienden wilden maken. De onderzoekers vroegen deze mensen om te denken aan iemand die ze sinds ze verhuisd waren, hadden leren kennen en meer te vertellen over hoe die relatie zich ontwikkeld had, hoeveel uren ze met die persoon hadden doorgebracht en wat ze met die persoon hadden ondernomen. Ook moesten de proefpersonen een stempel drukken op die relatie: was het een kennis, een soort mix van een kennis en vriend, een vriend of een heel goede vriend?

Studenten

Daarnaast ondervroegen de onderzoekers 112 studenten die net op de universiteit van Kansas waren gestart. De proefpersonen werd gevraagd naar twee mensen die ze sinds ze twee weken eerder op de universiteit waren begonnen, hadden ontmoet. Vier en zeven weken later werd ze opnieuw naar die relatie gevraagd.

Investering

Op basis van beide onderzoeken schatten de wetenschappers in dat het ongeveer 40 tot 60 uur duurt om wat zij een ‘casual’ vriendschap noemen, te verkrijgen. Om een vriend te krijgen, moet er zo’n 80 tot 100 uur worden geïnvesteerd. En een goede vriend vraagt om meer dan 200 uur tijd. Wat je tijdens die uren met die vrienden in wording doet, maakt niet zo heel veel uit, als je ze maar samen doorbrengt en ondertussen niet aan het werk bent (want dat draagt niet zoveel bij, zo ontdekten de onderzoekers).

Het maken van vrienden vraagt dus om een behoorlijke investering. Maar het is allemaal de moeite waard, zo stelt Hall. Zeker voor jongeren. Hij verwijst daarbij naar eerdere studies die aantonen dat het sluiten van vriendschappen op jonge leeftijd geassocieerd wordt met een groter geluksgevoel als je volwassen bent.