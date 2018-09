Dat blijkt uit het eerste stevige wetenschappelijke onderzoek naar ‘room-sharing’.

Het is een vraag waar veel zwangeren en pasbevallen moeders met worstelen: waar gaat de baby slapen? Sommige stellen kiezen ervoor om de baby al vrij snel op een eigen kamertje te parkeren. Anderen laten de baby heel bewust en langdurig in de ouderslaapkamer tot rust komen. Over de eventuele effecten van room-sharing of juist het spoedig op de babykamer laten slapen, is op fora veel te vinden. Sommige ouders kiezen voor room-sharing, omdat het goed zou zijn voor de binding met en ontwikkeling van het kind. Anderen kiezen juist heel overtuigd voor de babykamer, omdat ze bang zijn dat de baby anders slaap- en gedragsproblemen ontwikkelt die wellicht voortkomen uit een door room-sharing ingegeven afhankelijkheid van de ouders.

Onderzoek

Maar hoe zit het nu echt? “Er wordt veel gespeculeerd over de lange-termijn gevolgen van room-sharing,” weet onderzoeker Roseriet Beijers. “Er was echter nog geen wetenschappelijk onderzoek beschikbaar dat kinderen langdurig heeft gevolgd en de slaapplaats vroeg in het leven aan gedrag van het kind later heeft gekoppeld.” Het nieuwe onderzoek van Beijers en collega’s brengt daar verandering in. De wetenschappers bestudeerden bijna 200 baby’s en hun ouders. De ouders hielden gedurende de eerste zes maanden van het leven van hun baby dagelijks een slaapdagboek bij. Daaruit bleek hoeveel weken de baby’s bij de ouders op de kamer sliepen. De onderzoekers volgden de kinderen vervolgens tot ze 6 tot 8 jaar oud waren. Zo maakten zowel de moeders als docenten rapportages van het gedrag van de kinderen. Ook werd het gedrag geobserveerd.

Resultaten

Het onderzoek wijst uit dat room-sharing niet gerelateerd is aan slaap- of gedragsproblemen als de kinderen 6 tot 8 jaar oud zijn. “Hoewel speculaties bestaan dat room-sharing vroeg in het leven allerlei slaap- en gedragsproblemen in de hand werkt, komen er geen aanwijzingen naar voren uit dit onderzoek dat room-sharing in de eerste zes maanden negatieve effecten heeft op het kind,” vertelt Beijers.

Sterker nog: er lijken aanwijzingen te zijn dat room-sharing juist positieve effecten heeft, zoals een verbeterde slaapkwaliteit en meer pro-sociaal gedrag. “Maar voordat we nog stevigere uitspraken kunnen doen over de positieve en negatieve effecten van room-sharing op de ontwikkeling van het kind, moet er eerst meer onderzoek naar dit belangrijke onderwerp worden gedaan.”