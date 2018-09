Nieuw onderzoek bewijst dat plastic een enorme bedreiging vormt voor zeeschildpadden.

De zeeschildpad was één van de eerste organismen waarvan onderzoekers met zekerheid vast konden stellen dat deze plastic consumeert. En in de lichamen van dode, aangespoelde zeeschildpadden is al heel wat plastic teruggevonden. Onduidelijk was echter of dat plastic de zeeschildpadden fataal werd.

Sterftekans

Een nieuw onderzoek schept wat dat betreft duidelijkheid. Onderzoekers bogen zich over de gegevens van bijna 1000 schildpadden die dood aanspoelden op de kust van Australië. De studie wijst uit dat zodra een schildpad 14 stukjes plastic in het lichaam heeft, deze 50% kans heeft dat dat plastic hem fataal wordt.

Eén stukje plastic

Dat wil overigens niet zeggen dat kleinere hoeveelheden plastic geen bedreiging vormen voor de zeeschildpad. “Zelfs één enkel stukje plastic kan een zeeschildpad doden,” benadrukt onderzoeker Kathy Townsend. “Sommige van de schildpadden die we bestudeerden, hadden slechts één stukje plastic gegeten en dat was genoeg om ze te doden.” Zo was er bij één zeeschildpad door toedoen van slechts één stukje plastic een gat in de darmwand ontstaan. En bij een andere zeeschildpad had een stukje zacht plastic ervoor gezorgd dat de darm verstopt was komen te zitten. Al met al kunnen de onderzoekers concluderen dat een zeeschildpad 22% kans heeft om dood te gaan op het moment dat deze één stukje plastic binnen krijgt.

Met uitsterven bedreigd

Het is behoorlijk zorgwekkend. Vrijwel tegelijkertijd met het onderzoek naar de plasticconsumptie van zeeschildpadden is namelijk een onderzoek verschenen dat aantoont dat 61% van de 365 schildpadsoorten op aarde met uitsterven bedreigd worden of al uitgestorven zijn. En ook de zeeschildpadden hebben het moeilijk. Plastic blijkt met name voor die laatste groep nu een extra bedreiging te vormen.

Eerdere studies schatten dat 52% van de zeeschildpadden op aarde plastic heeft gegeten. En de plasticvervuiling lijkt zijn piek nog niet te hebben bereikt. “Miljoenen tonnen plastic afval belanden op jaarbasis in onze oceanen,” aldus onderzoeker Chris Wilcox.