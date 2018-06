Want als het immuunsysteem niet op peil is, kan het zetten van een tatoeage onverwachte complicaties met zich meebrengen.

Dat concluderen onderzoekers in het blad BMJ Case Reports. In hun paper halen ze een vrouw aan die zich enkele maanden na het plaatsen van een tatoeage meldde met vreselijke pijn in de linkerheup, -knie en -dij. En haar klachten lijken te herleiden te zijn naar de tatoeage die werd geplaatst terwijl haar immuunsysteem met medicatie onderdrukt werd.

Het verhaal

De vrouw in kwestie onderging in 2009 een dubbele longtransplantatie en slikte nog altijd medicijnen om haar immuunsysteem te onderdrukken. Nadat ze een paar jaar na de transplantatie probleemloos een tatoeage op haar rechterbeen had laten zetten, besloot ze ook een tatoeage op haar linkerbeen te laten plaatsen. Direct na het plaatsen van die tatoeage begon haar huid te irriteren. Dat is niet ongebruikelijk. Maar na negen dagen ontwikkelde ze ook pijn in haar linkerknie en -dij. De pijn was zo heftig dat ze zware pijnstillers moest slikken. Toen de symptomen haar tien maanden na het plaatsen van de tatoeage nog steeds parten speelden, werd ze doorverwezen naar het ziekenhuis. En daar werd geconcludeerd dat er sprake was van een chronische spierontsteking. Zo’n ontsteking gaat vaak gepaard met verzwakte spieren en pijn.

Onderdrukt immuunsysteem

Zo’n chronische spierontsteking kan spontaan ontstaan en vaak is het lastig om de oorzaak vast te stellen. Maar in dit geval denken de onderzoekers dat de spierontsteking te herleiden is naar de tatoeage. Deze zou een effect gehad hebben op het lichaam dat vervolgens verergerde doordat het immuunsysteem van de vrouw niet op volle kracht draaide.

Fysiotherapie

Het duurde uiteindelijk jaren voor de vrouw weer de oude was. Met behulp van fysiotherapie versterkte ze de spieren in de dij en een jaar nadat de tatoeage was geplaatst begonnen de symptomen langzaam af te nemen. Maar het duurde uiteindelijk drie jaar voor ze pijnvrij was.

Hoe de tatoeage precies tot zo’n vreemde complicatie leidde, is niet meer vast te stellen. Maar de onderzoekers wijzen erop dat bekend is dat bepaalde typen inkt en kleurstoffen die in tatoeages gebruikt worden een reactie in het lichaam op kunnen roepen. Zo wordt het laten zetten van een tatoeage onder meer geassocieerd met complicaties zoals huidirritatie, allergische reacties, bacteriële infecties en zelfs uitingen van auto-immuunziektes zoals sarcoïdose.