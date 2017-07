De vis kan wel drie meter lang worden. Het is dan ook opmerkelijk dat we deze niet eerder hebben opgemerkt!

De maanvis heeft de naam Mola tecta gekregen. “Deze nieuwe soort is de eerste toevoeging aan het Mola-geslacht in 130 jaar,” vertelt onderzoeker Marianne Nyegaard.

Onderzoek

Nyegaard ontdekte de nieuwe maanvissoort tijdens onderzoek in de Stille Oceaan. Over een periode van drie jaar verzamelde ze gegevens over 27 verschillende Mola tecta. “Om te kunnen bevestigen dat dit een nieuwe soort was, moesten we onder meer publicaties raadplegen die teruggingen tot in de zestiende eeuw,” vertelt Nyegaard.

Tot voor kort waren ons slechts twee soorten maanvissen bekend: Mola mola en Mola ramsayi. Sommige van deze maanvissen kunnen wel drie meter lang worden en meer dan 2000 kilo wegen. De nieuw ontdekte soort zou ongeveer dezelfde omvang kunnen bereiken, maar onderscheidt zich van M. mola en M. ramsayi doordat deze heel slank is en geen bulten en bobbels ontwikkelt. Daarnaast heeft M. tecta ook geen duidelijk vooruitstekende snuit.

Waarschijnlijk voedt M. tecta zich – net als de andere maanvissen in het geslacht – tijdens diepe duiken. In de maag van drie M. tecta werden voornamelijk dieren uit het geslacht Salpidae aangetroffen. Dit zijn manteldieren die qua uiterlijk wel wat weghebben van kwallen.